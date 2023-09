Immobilier à Paris : les prix repassent sous la barre des 10 000 euros le m²

Ce recul s'explique par la difficulté à financer son projet en raison de la remontée des taux. (Dan Novac / Pixabay )

Les prix de l'immobilier parisien ont poursuivi leur baisse durant l'été. Pour cette rentrée, les biens se négocient à 9 944 euros du m² selon les indices exclusifs « Meilleurs Agents - Les Echos ».

Un bien parisien se négocie en moyenne en dessous des 10 000 euros le m² selon les derniers indices de « Meilleurs Agents - Les Echos ». Au 1er septembre, le prix d'un logement atteint, en moyenne, 9 944 euros du m². Les prix reculent de 0,2 % sur un mois et de 4,5 % sur un an, rapporte Les Echos .

En baisse depuis la crise sanitaire

Ce passage en dessous du seuil symbolique des 10 000 euros n'est pas totalement une surprise. En considérant les avant-contrats, les notaires du Grand Paris avaient indiqué que le prix moyen au mètre carré atteindrait 10 070 au m² au 1er septembre. Tout proche de la bascule. « La hiérarchie des prix par arrondissement est de retour, marquée par l'Est parisien en dessous des 10 000 euros le m², l'Ouest autour de ce seuil et le centre au-dessus » , précise à nos confrères Yann Jéhanno, président du réseau Laforêt

Les prix ont commencé à chuter après la crise sanitaire. La moyenne la plus haute affichait 10 764 euros au 1er août 2020. « Les prix ne cessent de s'effriter, d'environ 2 % par an. Sur la période, la baisse s'établit à -7,6 % au 1er septembre » , analyse Thomas Lefebvre, directeur scientifique de Meilleurs Agents. « Il s'agit du plus fort recul enregistré à Paris depuis vingt ans, qui succède à une plus longue période d'augmentation des prix de près de 40 % entre février 2015 et juillet 2020 » , ajoute le spécialiste.

Repli des ventes parisiennes

Ce recul s'explique par la difficulté à financer son projet en raison de la remontée des taux. Fin 2023, les taux vont approcher les 5 % contre 1 % début janvier 2022. Résultat, on a assisté de mars à juin 2023 à un repli net des ventes à Paris, de l'ordre de 23 %. Les investisseurs locatifs ne répondent plus présents. De même, on assiste à un effet post-Covid, avec une volonté des acheteurs de trouver un bien avec un extérieur en dehors de Paris plutôt que dans la capitale.

Toutefois, même la banlieue plus verte commence à être gagnée par la « dépressurisation » des prix, affirme Les Echos . Reste le marché du haut de gamme, porté par les acheteurs étrangers. Ces derniers répondent encore présents mais sont plus exigeants.