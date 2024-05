Immobilier à Paris : les arrondissements de la capitale où les prix baissent le plus

Les prix de l'immobilier continuent de baisser à Paris. (illustration) (Danor / Pixabay)

Les notaires du Grand Paris ont publié ce mardi 28 mai leurs statistiques sur les prix des logements dans la capitale. Relayés par Capital , ces chiffres indiquent une chute importante des prix sur les douze derniers mois : 7,9% sur l'ensemble des arrondissements entre avril 2023 et 2024.

Si tous les arrondissements sont concernés, certains sont plus touchés que d'autres. La baisse la plus marquée a eu lieu dans le XIe, avec une chute de 10,1% des prix. Le VIIIe a de son côté été relativement épargné (- 1,9% sur un an). Au total, sept arrondissements de Paris ont enregistré une baisse moyenne des prix de l'immobilier supérieure à 8%.

Les ventes d'appartements en chute libre à Paris

En moyenne, le prix au mètre au carré s'élève aujourd'hui à 9 460 euros dans la capitale. Sept arrondissements sont descendus en dessous de la barre des 9 000 euros, contre cinq au dernier trimestre 2023. Le XIXe arrondissement reste le moins cher (7670 euros/m² en moyenne), alors que le VIe et ses 13 550 euros du m² tiennent le haut du pavé.

La chute générale des prix de l'immobilier parisien s'explique principalement par une baisse de la demande, en raison de la forte hausse des taux de crédit. Seuls 5 780 appartements ont été vendus sur les trois premiers mois de l’année 2024, ce qui représente une baisse de 23% sur un an. La tendance à la baisse des prix devrait se poursuivre dans les prochaines semaines, selon les notaires du Grand Paris. Ils pourraient se stabiliser autour des 9 400 euros/m² au cours de l'été.