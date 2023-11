Immobilier : à Paris, de plus en plus de futurs acheteurs se rétractent avant de signer l’acte de vente

Dans le neuf, le taux de désistement est passé de 13 % à 50 % entre 2019 et décembre 2022. (Free-Photos / Pixabay)

Entre la hausse des taux immobiliers, la nécessité d’un apport personnel important et les difficultés pour obtenir un crédit à la banque, les acheteurs se font de plus en rares sur le marché immobilier. Et même ceux encore en capacité d’acheter se montrent de plus en plus hésitants dans ce contexte économique incertain. De façon inédite, la chambre des notaires du Grand Paris a en effet remarqué une augmentation des désistements de dernière minute, rapporte Le Parisien .

Plus de latitudes pour les acheteurs

Ces rétractions correspondent à celles ayant lieu dans le délai légal des dix jours qui suit la signature d’une promesse de vente ou d’un compromis. Ce chiffre, d’habitude stable, est aujourd’hui en hausse dans l’ancien à Paris. « Le chiffrage est délicat, mais on estime qu’environ 5 % de nos actes font l’objet d’une rétractation post-signature de la promesse de vente » , a souligné Thierry Delesalle, porte-parole de la chambre des notaires du Grand Paris. Un chiffre trois à quatre fois plus important que l’an dernier.

D’après lui, cette augmentation s’explique par le fait que le marché est passé « entre les mains des acheteurs » , qui hésitent plus, prennent plus de temps avant de faire un choix, ou tentent des offres plus agressives. « On sent qu’ils ont peur de faire une bêtise, de ne pas acheter au bon prix, de ne pas avoir assez négocié » , a expliqué à nos confrères Sandrine Dumarest, fondatrice et directrice de l’agence éponyme, qui a comptabilisé une rétractation sur deux avant signature.

50 % de désistements dans le neuf

Même chose dans le neuf, avec un taux de désistement qui est passé de 13 % à 50 % entre 2019 et décembre 2022, selon Pascal Boulanger, président de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI). Même chiffres du côté d’Eiffage Immobilier. « C’est vrai qu’on en note un peu plus (des rétractations, ndlr), liées, je pense, à la crise de confiance et de pouvoir d’achat que traverse le pays » , a admis Chloé Beauvallet, directrice générale adjointe de Cogedim.

Pour rappel, l’acheteur dispose d’un délai légal de dix jours de rétractation après la signature du compromis de vente qui l’engage à devenir propriétaire du bien selon les conditions prévues à l’acte. Le désistement se fait par envoi de lettre recommandée avec accusé de réception. A l’inverse, la promesse de vente n’engage pas l’acheteur.