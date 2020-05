Immobilier à Paris : après une baisse de 5 % pendant le confinement, les prix repartent à la hausse

Les prix des biens parisiens ont baissé de 5 % durant le confinement, selon une étude de Drimki. Mais le marché repart à la hausse depuis le 11 mai. Les biens sont proposés actuellement à 12 428 euros du mètre carré en moyenne, contre 11 581 euros le 4 mai.

Le confinement a mis un coup d'arrêt au marché immobilier. Depuis le début de la crise, les prix ont d'ailleurs baissé de 5 % à Paris selon Drimki, spécialiste de l'estimation immobilière en ligne repris par Actu Paris. Pour réaliser son calcul, le site prend en compte les prix de publication sur les portails d'annonces, et non les prix nets vendeurs, après négociation.

Une baisse de 5 % durant le confinement

Le 16 mars, un jour avant la déclaration du Président de la République et le début du confinement, un bien parisien se négociait en moyenne à 13 070 euros du mètre carré. Au 4 mai, soit une semaine avant le déconfinement, le prix des logements était descendu à 11 581 euros le mètre carré. Cela représente donc une variation de plus de 11 % à la baisse. Au total, Drimki estime que les prix ont chuté de 5 % entre le 16 mars et le 11 mai.

Parallèlement, les annonces immobilières ont largement été réduites durant le confinement. Alors que les propositions de vente ont explosé entre décembre et mars, passant de 667 à 1 794, celle-ci se sont rapidement taries. Le 6 avril, on ne comptait que 200 annonces pour vendre un appartement ou une maison dans la capitale.

Paris, une exception

Mais le prix moyen pour acheter une maison ou un appartement à Paris a de nouveau augmenté de 7 % depuis le premier jour du déconfinement, passant à 12 428 euros du mètre carré. Soit au-dessus du seuil des 12 000 euros atteint fin janvier.

Si la période du confinement a bien eu des répercussions sur le marché immobilier parisien, le déconfinement a donc sonné le temps de la reprise. Les cinq points perdus pourraient être rapidement rattrapés. Mais Paris fait figure d'exception en Ile-de-France. Dans les villes de petites couronnes, comme Montreuil ou Nanterre, les prix ont légèrement augmenté, mais ils ont baissé à Argenteuil ou encore à Saint-Denis, précise Drimki.