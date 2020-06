Immobilier : A Marseille, les prix ont augmenté de plus de 8 % sur un an, malgré la crise

Le prix de l'immobilier à Marseille est en hausse de 8,1 % sur un an avec un prix moyen du mètre carré de 3 404 euros. Mais l'écart entre les arrondissements les plus chers et les moins chers de la ville ne cesse de se creuser depuis quelques années.

A Marseille, les prix de l'immobilier sont toujours à la hausse malgré la crise, selon le baromètre LPI-SeLoger. Fin avril, le prix moyen du mètre carré avait augmenté de 8,1 % sur un an pour se fixer à 3 404 euros dans l'ancien.

La hausse sur un an dépasse même les 9 % dans sept arrondissements marseillais (1er, 2e, 6e, 7e, 8e, 13e et 14e). Dans cette liste figurent les arrondissements qui sont déjà les plus chers de Marseille. Ainsi, dans le 8e arrondissement, le prix au m² atteint 4 528 euros. Dans le 7e, les biens se négocient en moyenne à 4 176 euros le m² et 3 682 euros dans le 6e.

De gros écarts de prix entre les arrondissements

Même si les biens marseillais restent accessibles pour une grande ville, ce qui frappe, c'est l'écart entre les arrondissements, note SeLoger. Et le phénomène s'est renforcé ces dernières années. « Devenir propriétaire dans le 8e arrondissement de Marseille coûte 229 % plus cher que de faire l'acquisition d'un logement dans le 15e », précise le site d'annonces immobilières. En revenant en décembre 2015, cet écart entre les deux arrondissements se limitait à 137 %.

La marge de négociation pour l'achat d'un appartement à Marseille est plus confortable que la moyenne nationale. Elle est de 4,7 % contre 3 % pour l'ensemble de la France.