Immobilier : 40 % des crédits accordés en mars ne le seraient plus en octobre

Il est de plus en plus difficile pour les acheteurs de financer leur projet immobilier. (illustration) (Pexels)

La hausse des taux d'intérêt cumulée à la contrainte du taux d'endettement à ne pas franchir rend le financement d'un bien immobilier bien plus compliqué. En quelques mois, des dossiers finançables pour les acheteurs ne le sont plus.

Il est de plus en plus difficile pour les Français d'emprunter pour s'offrir un bien immobilier. En prenant en compte la totalité des dossiers qui étaient finançables en mars 2023, 40 % ne le sont plus au mois d'octobre, rapporte RTL . La forte hausse des taux d’intérêt à un impact sur le coût de l'emprunt qui s'envole. Actuellement, les taux d'emprunts se négocient à 4,5 % sur 25 ans.

Dans le détail, un dossier comprenant un emprunt de 200 000 euros en mars dernier revenait à rembourser 1 186 euros par mois avec un taux d’intérêt qui atteignait 3,2 % sur vingt ans. Le coût du crédit était de 70 000 euros. En octobre, pour la même somme empruntée, les mensualités grimpent à 1 300 euros. Ce qui représente 115 euros de plus par mois par rapport à mars. Sur vingt ans, le coût du crédit atteint 100 000 euros, soit 30 000 euros qu'il a sept mois.

Un taux d'endettement contraignant

Il n'y a pas que la hausse des taux d’intérêt qui est un frein au crédit immobilier. Le taux d'endettement écarte de nombreux prétendants à l'achat. Pour que son emprunt soit accepté, il faut percevoir trois fois la somme demandée. Pour les 200 000 euros empruntés en mars, il était nécessaire de garantir 3 380 euros de revenus. En octobre, il faut percevoir 3 720 euros. C'est 10 % en plus.

En janvier 2022, avec 900 euros de revenus en mois, un emprunteur pouvait financer un projet à 200 000 euros. En 18 mois, ce sont 30 % de revenus en plus qui sont nécessaires, pointe RTL . Cette situation a des conséquences sur les ventes. Elles ont chuté de 20 % en 2023 par rapport à 2022.