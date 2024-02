Ils risquent une lourde amende pour avoir loué le toit de l’immeuble à des campeurs

Des propriétaires louent le toit de l’immeuble à des campeurs pour 12 euros la nuit, autorisant l’accès à leur salle de bains et à leur cuisine, au grand dam de leurs voisins.

C’en est trop. Des habitants de Santa Cruz, à Tenerife, aux îles Canaries, endurent depuis deux ans des nuisances sonores et visuelles d’un genre un peu particulier. Ils ont appelé la police locale à plusieurs reprises et ont décidé de porter plainte. En cause? Les propriétaires de l’appartement du deuxième étage qui louent le toit-terrasse de l’immeuble à des campeurs pour 12 euros la nuit et mettent à disposition la salle de bains et la cuisine de leur logement pour les locataires. Une offre qu’ils proposent sur un portail de recherche de maisons de location de vacances, Camping Tent Center, et qui a remporté un franc succès puisque le toit ne désemplit pas depuis deux ans: des tentes sont visibles en continu sur la terrasse.

Cette activité de location saisonnière est illégale , le propriétaire ne disposant pas d’une licence touristique l’autorisant à une telle pratique sur l’île. Il s’agit d’un document officiel délivré par les autorités locales qui confirme que le logement respecte les normes de sécurité et de qualité requises pour accueillir des vacanciers, selon le site J’achète en Espagne. Sans cette licence, la location de son logement à des touristes est illégale, depuis 2016.

Une amende de 15.000 à 30.000 euros

La direction de l’Urbanisme de Santa Cruz a donc décidé de sanctionner ce propriétaire pour activité clandestine. Lundi, elle a envoyé un inspecteur sur place après avoir pris connaissance d’un rapport de police. L’inspecteur a constaté une activité illégale. « Dans le cas présent, en réponse à l’impact que le développement de l’activité a sur les voisins en termes de bruit et de gêne, ainsi que pour des raisons de sécurité et de santé, il est nécessaire d’adopter des mesures d’arrêt préventif de l’activité », développe la direction de l’Urbanisme. La mairie s’est également emparée du sujet et a ordonné la cessation immédiate de cette activité ainsi que le retrait des tentes.

Le propriétaire encourt « une sanction financière importante, qui reste encore à déterminer », selon la conseillère à l’urbanisme, Zaida González. Le montant de l’amende peut varier entre 15.000 et 30.000 euros, puisqu’il s’agit d’une infraction « très grave », rapporte le journal El Día . En cas de non-respect de cette mesure, la police locale pourra clôturer l’accès au toit. Une audience s’ouvrira dans dix jours pour permettre au couple d’avancer des arguments pour sa défense.