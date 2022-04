Ils rêvaient d’une maison à la campagne, leur voisin leur fait vivre un enfer

La justice a condamné pour harcèlement un voisin qui ne supportant pas l’idée d’une construction de nouvelle maison à proximité de la sienne dans la campagne niortaise.

Le bonheur est dans le pré, c’est en tout cas ce que pensait ce jeune couple qui avait choisi de faire construire sa maison au calme, à la campagne, dans la région de Niort. Le problème, c’est que leur voisin ne l’entendait pas de la même oreille, comme le rapporte Le courrier de l’Ouest . Très vite, l’homme n’a pas supporté que de nouveaux venus risquent de perturber son propre calme. Et ses craintes ont bien vite viré à l’obsession qui l’a conduite devant le tribunal correctionnel le 31 mars dernier.

Selon leurs explications devant le tribunal, la situation est devenue très rapidement compliquée dès le début du chantier, à compter du 15 novembre 2020 précisément. Le voisin, qu’ils ne connaissaient pas, a clairement fait comprendre sa désapprobation des travaux en cours, surveillant et photographiant le chantier quand il ne manifestait pas bruyamment à coups de klaxon ou de corne de brume. Le quinquagénaire irrité s’installe même un poste d’observation sur un échafaudage pour ne rien rater des travaux. Le tout est ponctué de pauses pipi et de doigts d’honneur au vu et au su des ouvriers et même du couple de propriétaires et de leur enfant, âgé de 15 mois.

Préjudice moral et matériel

Il semble que la dégradation accidentelle de la ligne téléphonique du voisin quinquagénaire l’a particulièrement mis en fureur, lui qui ne supportait déjà pas l’idée de voir arriver de nouveaux venus. Il passe alors son temps à ruminer inventant des non-respects de limites de propriété ou des hauteurs de construction non conformes aux règles d’urbanisme de la commune. Le couple finit par déposer plainte et le voisin est placé en garde à vue. À la barre du tribunal, ses explications ne convainquent guère, d’autant que le jeune couple qui attend son deuxième enfant a bien besoin de calme et de sérénité.

Le tribunal a finalement condamné le voisin irascible à 2000 euros d’amende avec sursis et surtout à une interdiction d’entrer en contact avec les victimes pendant trois ans. Ces dernières récupèrent par ailleurs 1200 euros de réparation pour le préjudice moral subi sans oublier 2 872 euros de préjudice matériel, le montant qu’il a fallu investir pour faire poser des brise-vue.