Ils reçoivent par erreur la visite de patients dans leur maison

Un couple de Franciliens vient de racheter un ancien cabinet médical qu’ils ont transformé en une maison. Mais manifestement, des patients n’étaient pas au courant.

Il y a plusieurs mois, un jeune couple décide de quitter leur 40 m² à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis) pour s’installer à Beaufort-Orbagna, dans le Jura. Et, ô surprise, depuis leur emménagement, en août dernier, Alexandre et Rosalie reçoivent, trois ou quatre fois par semaine, la visite de patients à la recherche d’un médecin, rapporte la Voix du Jura. La raison? Plusieurs sites Internet, comme le mondialement connu moteur de recherche Google, continuent de répertorier leur nouveau logement comme le cabinet médical qu’il était avant de devenir une maison et qu’occupaient deux médecins partis à la retraite.

Le couple a constaté que, malgré la transformation du bâtiment, plusieurs indices de l’ancienne activité subsistent: à l’extérieur, un parking d’une dizaine de places - pratique lorsqu’ils reçoivent plusieurs visiteurs - et à l’intérieur, des lavabos dans toutes les pièces du rez-de-chaussée ou encore un luminaire «sortie de secours». Un sacré embarras pour les jeunes propriétaires. «Le jour du déménagement, nous avions dans la boîte aux lettres, un courrier de demande d’un certificat pour l’entraînement de rugby, raconte Rosalie. Quelques jours plus tard, alors que j’étais en réunion en visio, quelqu’un frappe à la porte puis rentre et accroche son manteau. Alex a dû lui expliquer en chuchotant et avec de grands gestes qu’il faisait erreur».

Mais, heureusement pour eux, ces visites incongrues n’ont jamais dégénéré. «Il n’y a jamais eu d’urgence et les gens sont toujours très gentils», raconte la jeune femme qui préfère prendre ces situations malencontreuses avec humour. Pour éviter que ces rencontres inattendues se répètent, Alexandre, chef monteur audiovisuel et Rosalie, consultante en communication, ont pris le soin d’afficher sur leur porte la véritable adresse de la maison médicale. Et glissent avec le sourire une demande à leurs visiteurs. «Nous apprécierions qu’ils indiquent à Google que l’ancien centre médical a fermé définitivement. Cela accélérerait les choses pour nous».