Ils n'étaient ni mariés ni pacsés : à 83 ans, il risque l'expulsion après la mort de sa compagne

Un octogénaire risque de se retrouver à la rue après le décès de sa compagne. (illustration) (Stevepb / Pixabay)

Le 1er avril prochain, un retraité de 83 ans risque d'être expulsé du logement qu'il occupe depuis quarante ans au Séquestre, dans le Tarn. En effet, la maison appartenait à sa compagne, décédée en 2022. N'étant ni pacsé ni marié avec elle, l'homme ne peut plus jouir du bien dont ses belles-filles ont finalement hérité et qu'elles souhaitent aujourd'hui revendre, raconte BFMTV .

« J'ai perdu Simone, j'ai perdu la maison, je suis comme un con » , déplore l'octogénaire qui assure avoir rénové entièrement la bâtisse au fil du temps. En décembre dernier, la cour d'appel de Toulouse a confirmé l’ordonnance rendue en janvier 2024 par le tribunal d’Albi qui déclare le Tarnais « occupant sans droit, ni titre » . Pourtant, l'homme assure qu'un testament qui fait de lui le légataire du logement existe. Or, le document reste introuvable.

Une association et une cagnotte pour racheter la maison

Pour tenter de sauver le retraité, ses voisins se sont mobilisés et ont créé une association . Ils ont également lancé une cagnotte en ligne pour récolter les 150 000 euros qui permettraient à l'octogénaire de racheter la maison. A ce jour, un peu plus de 60 000 euros ont été récupérés mais le compte n'y est pas. Alors, à quelques semaines de la fin de la trêve hivernale, les soutiens du Tarnais ont décidé de réitérer leur appel, relaie ici Occitanie .

« Ce n'est pas possible de laisser une personne âgée dans une situation pareille » , déplore une voisine au micro de BFMTV . S'il est expulsé, l'homme envisage de s'installer dans une voiture et d'en utiliser une autre pour faire ses courses. Une demande de logement social est envisagée, même si le retraité n'y tient pas. « Il a toujours été habitué à vivre avec la possibilité de cultiver un jardin. Si on n'a pas d'autre choix, il va falloir composer avec cette alternative » , reconnaît Christian Houlès, président de l'association.