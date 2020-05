Ils font voter les voisins en ligne pour choisir la couleur de leur maison

Une famille américaine a lancé un sondage pour départager ses cinq couleurs favorites. Elle a reçu des réponses du monde entier.

Puisque ce quartier de Portland (Oregon) ne semble pas soumis à des règles contraignantes de Plan local d'urbanisme, la famille Landreth qui vit sur place avait l'embarras du choix quand il a fallu envisager de faire repeindre sa maison. Pour aider sa fille dans un projet scolaire autour du recueil et du traitement de données, le père de famille Brian a eu l'idée de lancer un sondage dans le voisinage pour déterminer la bonne teinte. L'occasion aussi, pensait-il, de faire sourire les voisins et d'engager la discussion avec eux.

Pour ce faire, il a peint sur sa façade cinq échantillons correspondant aux cinq couleurs favorites des quatre occupants des lieux et installé devant chez lui un petit panonceau avec un QR Code renvoyant vers un module de vote en ligne. Le procédé a été plutôt bien accueilli et une soixantaine de voisins ont rapidement participé au scrutin. À eux de trancher entre des couleurs aux noms exotiques: Montagnes rocheuses, Orchidée sauvage ou Bleu béni. Rapidement, la machine s'est emballée lorsque la photo de la maison a été diffusée sur les réseaux sociaux par un voisin bien intentionné qui trouvait la méthode amusante.

Des milliers de réactions à travers le monde

En l'espace de quelques heures, des centaines de commentaires et de votes se sont mis à affluer. Les photos ont été échangées des milliers de fois. Une internaute a notamment fait suivre des images de sa maison en Argentine, dans une teinte très proche de l'une des propositions. Une autre a mis à profit sa maîtrise de Photoshop pour retoucher la photo de la maison dans les cinq teintes proposées et se faire une idée de la façade. Sans oublier l'intérêt des médias et le reportage de la télé locale. «À aucun moment je n'ai pu imaginer qu'autant de personnes se préoccuperaient de la couleur de ma maison», indique sur Twitter Brian Landreth, à l'origine de cette idée.

Les résultats ne sont pas encore connus et le dépouillement risque d'être plus long que prévu, étant donné le succès. D'ailleurs, les internautes n'ont pas tardé à se préoccuper de la couleur des encadrements de portes et de fenêtres. Ils devaient rester blancs à l'origine mais d'autres propositions affluent également.