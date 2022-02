Ils distribuent 3.000 tracts pour trouver leur maison à bon prix!

Avec un budget de 280 000 €, un jeune couple de 28 ans ne parvenait pas à trouver une maison vers Vannes. Il a alors parié sur un étonnant stratagème: la distribution de tracts avec un message adressé aux propriétaires.

En rentrant chez eux, les habitants de Séné, près de Vannes (Morbihan), ont fait une bien étrange découverte. Dans leur boîte aux lettres, pas de prospectus publicitaire mais un tract des plus inhabituels invitant les propriétaires à vendre leurs biens à des jeunes du coin plutôt qu’à des personnes à la recherche d’une résidence secondaire, selon Ouest-France . Les auteurs de ce tract? Un jeune couple de 28 ans, confronté à des maisons aux tarifs exorbitants.

Les jeunes primo-accédants cherchaient une maison à acheter avec un budget de 280.000 €. Après avoir visité 5 maisons hors budget et nécessitant d’importants travaux, Clément s’est inspiré de son expérience lors de la dernière campagne des élections municipales et a décidé avec sa compagne Camille d’imprimer 6 000 tracts et de les distribuer dans les boîtes aux lettres de la commune, pendant plusieurs semaines, le soir et le week-end. L’objectif? Sensibiliser les propriétaires et enfin trouver leur nid douillet à Séné. La flambée des prix de l’immobilier n’épargne pas la Bretagne, en effet. Vannes (56) a vu ses tarifs progresser de 15% en un an et de 50% en 5 ans. Le prix médian du mètre carré avoisine les 3 825 €.

Un sujet pour les candidats à la présidentielle

« Au-delà de mes démarches personnelles de recherche de logement, je souhaite avant tout que les candidats et élus locaux en place s’emparent du suje t», indique-t-il sur sa page LinkedIn. Avant de poursuivre « Vous voulez que les jeunes aillent voter? Eh bien, occupez-vous de leurs préoccupations! On parle beaucoup en ce moment du pouvoir d’achat (alimentation, carburant, électricité, etc.) mais le premier poste de dépense d’un ménage c’est le loyer ou le remboursement de prêt. »

Le trois millième tract a été payant! Un propriétaire a appelé le benjamin du conseil municipal et a accepté de vendre l’une de ses trois maisons de 92 m² disposant d’un terrain de 384 m² pour 277 500 €. Pour ce premier investissement, le jeune couple n’aurait pas pu se projeter sans l’aide de leurs parents. « C’est une chance que n’ont pas tous les jeunes », reconnaît Clément auprès de Ouest-France.

Vannes classée zone tendue?

Il a ouvert un compte Instagram «Immobilier Séné» , afin de dénoncer les prix trop élevés des maisons, à l’image de cette maison de 4 pièces, de 98m², mise en vente au prix de 384.800 €, soit 3 926, 53 € le mètre carré. « Le marché est-il si délirant? Mon estimation? 280 000 euros net vendeur maison + terrain (600m² à 300 euros du m² + 100 000 de maison car tout à refaire) », commente-t-il sur sa page Instagram. Il lutte pour que Vannes et son agglomération soit classée en zone tendue. « Ça permettrait de limiter les excès avec une taxe sur les résidences secondaires (elles représentent 10 % du parc immobilier à Séné), de réglementer les prix, de limiter le nombre de logements Airbnb… », déclare-t-il à Ouest-France. Il indique même avoir remonté son arbre généalogique jusqu’à 1700 et tous ses ancêtres vivaient ici!

Il mentionne la plupart des candidats à la présidentielle sur sa page LinkedIn comme Valérie Pécresse, Jean-Luc Mélenchon, Eric Zemmour ou encore Christiane Taubira. « Le débat est posé, il ne reste qu’à s’en saisir: nous (je parle des jeunes primo-accédants et jeunes actifs en général) attendons des propositions pour freiner la spéculation et surtout faire en sorte que les locaux ne soient pas mis en dehors de chez eux!»