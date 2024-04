Ils créent une association contre la mérule, ce champignon qui ravage les maisons

Un couple qui a failli perdre sa maison infestée par ce redoutable parasite a lancé une structure d’entraide pour rassembler de l’agent et des bénévoles pour soutenir d’autres victimes de la mérule.

Ils espèrent éviter à d’autres de vivre la galère qu’ils ont traversée il y a deux ans. Stéphanie et Frédérick Fouchart, un couple établi dans le bourg vendéen de La Ferrière, ont dû lutter pendant des mois contre la mérule, ce champignon lignivore (qui attaque du bois) qui menaçait la structure même de leur maison. Rappelons que contrairement au diagnostic termites, obligatoire dans certaines régions, celui sur la mérule n’est que fortement recommandé , surtout dans les secteurs où elle est très présente (Bretagne, Pays de la Loire et Hauts-de-France en particulier). Si vous avez la malchance d’y être confronté, il n’y a que de lourds traitements chimiques ou le feu qui permettent de venir à bout de ce parasite.

Dans le cas de ce couple vendéen, il a fallu pas moins de 15 mois d’effort pour venir à bout du champignon, comme le relate Actu.fr. Au-delà, de leur propre énergie, les propriétaires ont pu compter sur un sacré élan de solidarité et de générosité. Selon leurs propres estimations, ils auraient été soutenus par pas moins de 82 bénévoles et 23 artisans, tandis que 121 donateurs leur ont permis de récolter 22.000 euros d’aides. Au total, ils ont calculé avoir réalisé plus de 60.000 euros d’économie, ce qui leur a permis de garder leur toit à un moment où leur assurance ne versait pas un centime et où il fallait continuer à payer les mensualités du crédit.

Maison à ossature bois condamnée

Forts de cette expérience, Stéphanie et Frédérick ont voulu que d’autres personnes confrontées à la mérule puissent trouver plus rapidement et facilement de l’aide. C’est pourquoi ils ont créé récemment l’Association d’aide aux victimes de la mérule et des champignons lignivores (Aavmcl, joignable au 06 68 23 97 51 ou aavmcl@gmail.com) . La structure propose actuellement de venir en aide à Anne-Lise et Christophe, en difficulté à Gorre, près de Limoges. Leur maison à ossature bois achetée en 2018 s’est révélée touchée et condamnée par la mérule cette année. Il leur faudra vivre en mobil-home durant un long chantier et reconstruire intégralement leur maison. Par ailleurs, l’association prévoit d’organiser un tournoi de quilles Mölkky le 30 juin, afin de collecter des fonds.