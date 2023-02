Ile-de-France : quelle surface perdrez-vous en achetant votre logement plutôt qu'en le louant ?

Une étude a constaté une amplification de la baisse de surface qu'un acquéreur immobilier subit s'il achète un logement avec le budget qu'il consacrait à la location dans le même quartier. Photo d'illustration. (Free-Photos / Pixabay)

Passer du statut de locataire à celui de propriétaire n'est pas financièrement avantageux à Paris et dans les communes périphériques, a montré une étude. Les primo-accédants franchissant le pas perdent nécessairement des mètres carrés habitables. Le phénomène s'est même aggravé en un an.

Est-il plus avantageux d'acheter ou de louer ? Cette question, beaucoup de Franciliens se la posent. En passant de la location à la propriété, ils doivent quoi qu'il en soit s'attendre à perdre en surface, selon l'étude menée de Virgil publiée ce 17 février et relayée par Les Echos . L'entreprise, qui propose de co-investir avec les primo-accédants, estime qu'un locataire habitant Paris intra-muros va perdre 11 mètres carrés en moyenne en achetant au même endroit.

Un loyer ou un remboursement de prêt immobilier

Un acquéreur possédant le même profil perdra 10 m2 dans les communes en périphérie de la capitale. Pour son étude, Virgil a pris en compte la situation d'un célibataire ayant 40 000 euros de revenu brut par an. La perte de surface à anticiper a augmenté. En 2022, en conservant le même quartier et en consacrant le même budget mensuel à sa résidence principale, le primo-accédant perdait 7 m2 s'il vivait à Paris et 4 m2 dans les communes périphériques.

Le calcul se fait en considérant que le budget alloué au loyer devient celui consacré au remboursement du prêt immobilier. En 2022, il était parfois encore possible de gagner en surface en quittant la location. C'était le cas à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis, +6 m2), Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne, +2 m2), Saint-Maurice (Val-de-Marne, +1 m2) et Saint-Denis (Seine-Saint-Denis, +1 m2). En 2023, la perte dans ces villes atteint pourtant respectivement 6, 7, 12 et 8 m2. Par exemple, à Aubervilliers, un primo-accédant peut louer 47 m² mais seulement acheter 41 m². S'il veut une plus grande surface, il devra consacrer un plus gros budget.

Une pièce en moins à Saint-Cloud

C'est à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) que la perte est la plus importante. Alors que le célibataire gagnant 40 000 euros brut par an peut louer un logement de 39 mètres carrés, il devra se contenter de 24 m² à l'achat. Il perd donc l'équivalent d'une grande pièce et son F2 spacieux se transforme en studio. A Montreuil (Seine-Saint-Denis), l'acquéreur perd 14 m² et 13 m² à Vincennes (Val-de-Marne).

Concernant Paris, ce sont les arrondissements non centraux qui sont le plus touchés. Les écarts entre l'achat et la location dans les 13e, 14e, 15e, 19e et 20e arrondissements oscillent entre 11 ou 12 m2. Un an auparavant, cet écart était réduit de 6 à 8 mètres carrés.