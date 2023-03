Il débourse 30.000 € en pure perte pour installer des panneaux solaires

Malgré ce lourd investissement, la facture d’électricité de cet habitant du Tarn n’a pas du tout baissé.

Édouard, un habitant de Gaillac, dans le Tarn (81), a installé 24 panneaux photovoltaïques sur sa toiture. Pour autant, sa facture d’électricité n’a pas diminué alors qu’il a dépensé pas moins de 30.000 euros pour leur mise en place, comme le rapporte La Dépêche du Midi . Selon Otovo, une société spécialisée dans le solaire résidentiel, le montant économisé dès la première année grâce à une installation solaire, s’élève à 1160 euros . Investir dans des panneaux photovoltaïques permettrait de réduire sa facture d’électricité de 30 à 50% par an. Rien de tel pour Édouard.

Il a tout d’abord rencontré des difficultés dans la livraison des panneaux solaires qu’il a commandés l’été dernier. Mais ils n’ont été livrés que le 14 janvier au lieu de la date prévue, le 18 novembre dernier. Une fois leur installation actée, le Tarnais s’attendait à ce que sa facture diminue en début d’année mais il s’aperçoit avec stupeur qu’elle n’a pas bougé d’un iota et reste figée à 1300 euros. Il contacte donc EDF ENR et on lui rétorque qu’il« faut attendre une année avant de voir les résultats ». Intrigué par cette réponse, il envoie un courrier recommandé à l’entreprise.

Une mauvaise installation

Un technicien se déplace. « L’installation n’a pas été faite correctement, m’a-t-il expliqué . Elle était mal branchée. J’habite dans une ancienne exploitation agricole qui comprend deux disjoncteurs et l’installation solaire était complexe à installer, selon lui », résume Édouard. Le technicien a rebranché l’installation. Tout devrait désormais rentrer dans l’ordre, selon l’expert. Édouard assure ne pas être un cas isolé. D’autres propriétaires l’ont contacté, indiquant que leur installation solaire, parfois mise en place par des artisans, ne fonctionne pas non plus.

En attendant, Édouard espère que son installation solaire va désormais fonctionner. « J’ai payé 17.000 euros mais j’ai fait un emprunt pour le montant restant (13.000 euros) . J’avais calculé que les économies d’énergie que je ferai me serviraient à rembourser mon emprunt. Or aujourd’hui je n’ai fait aucune économie d’énergie », se désole Édouard. De plus, il doit attendre un an avant de se voir verser une prime à l’autoconsommation par EDF ENR. Il s’agit d’une somme destinée aux particuliers ayant opté pour l’autoconsommation et qui vendent leur surplus d’électricité. Elle est versée un an après la mise en service du système. Avec les panneaux solaires, le mot d’ordre semble donc être patience.