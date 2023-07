"Il a plu dans la maison": un propriétaire démonte le toit de sa locataire

(Crédits photo : Unsplash - Jan Antonin Kolar )

Un propriétaire avait donné un congé pour reprise à sa locataire mais cette dernière a refusé de quitter les lieux. Il souhaitait réaliser une surélévation de sa maison et a donc commencé les travaux malgré la présence de la locataire.

Un propriétaire souhaitait reprendre son bien pour réaliser des travaux de surélévation et d'agrandissement et le mettre ensuite à la disposition d'un membre de sa famille. Le hic? Impossible de débuter les travaux, la locataire en place refuse de quitter la maison, à proximité du centre de Vannes, dans le Morbihan (56).

Il lui avait pourtant donné congé au 26 juin. « Le courrier n'était pas légal, car il ne mentionne pas de motif sérieux et légitime, ni le nom du membre de la famille qui habitera dans ce logement », affirme la locataire de 37 ans qui s'obstine donc à rester dans les lieux. De son côté, le propriétaire avait pris contact avec un architecte pour mettre au point les travaux à entreprendre. Un permis de construire lui a été accordé et les artisans devaient intervenir après le départ de la locatair. Sauf que celle-ci est demeurée dans la maison. Elle refuse aussi de payer son loyer depuis qu'elle a reçu le courrier du propriétaire et lui doit 3800 euros de loyers impayés .

Les propriétaires n'ont plus envie d'investir

Le propriétaire a donc entrepris une solution radicale: ne pas retarder plus encore le chantier et lancer les travaux en présence de la locataire. Il a donc commencé à démonter le toit alors que la locataire est encore en place. « C'est nous qui avons bâché avec mon fils. Il a plu dans la maison », se lamente la mère de la locataire auprès de Ouest-France . Pour le propriétaire, la locataire ne devrait plus être là donc il continue les travaux et va assigner sa locataire en justice. « O n dit qu'il manque des biens en location à Vannes. On répète qu'on ne peut plus se loger, mais il ne faut pas être étonné, quand on voit le comportement de certains. Les propriétaires n'ont plus envie d'investir, si c'est pour que leurs locataires se mettent en insolvabilité, n'entretiennent pas le bien, le dégradent ou, pire, le détruisent », déplore le propriétaire.