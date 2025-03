«Il a la ferme intention de quitter la France» : Gérard Depardieu cherche à se séparer de sa villa normande

L’acteur de 76 ans, qui a «le sentiment d’être indésirable», est en train de couper les derniers liens qui le rattachent à la France.

« La France, j’y serai toujours pour tourner mais de moins en moins pour y vivre. » Cette décision fracassante, c’est Gérard Depardieu qui l’a prise, il y a trois ans. L’acteur de 76 ans, qui a une triple nationalité - française, russe et émiratie -, est en train de couper les derniers liens qui le rattachent à la France. « Il a la ferme intention de quitter la France car il a le sentiment d’être indésirable », confie un proche de l’acteur. Sa proximité avec Vladimir Poutine est évidemment en cause. À Paris, son hôtel particulier de la rue du Cherche-Midi (6e) est officieusement en vente. Dit autrement, dès qu’un acheteur fait part de son intérêt pour cette propriété de 1800 m² habitables, il pourra le visiter. Et éventuellement faire une offre. Et ce n’est pas tout. Gérard Depardieu possède également une villa, moins connue celle-ci, en Normandie. Sur les hauteurs de Trouville-sur-Mer (14), très précisément. La presse locale s’est fait l’écho, cette semaine, d’une possible mise en vente.

Qu’en est-il dans la réalité ? Officieusement, la situation est identique à celle de sa propriété parisienne. « Il est vendeur , confie la même source. Mais il ne veut aucune mise en vente dans une agence immobilière. Il veut la vendre en direct. » Depuis plusieurs mois, les camionnettes de chantier sont d’ailleurs de retour devant la demeure de Gérard Depardieu « pour la rendre plus présentable » pour les candidats intéressés. « Je vois bien des Parisiens, à la recherche d’une maison passive , désireux de changer d’ambiance, très ouverte et baignée de lumière, l’acheter, confie un expert du marché immobilier de la Côte Fleurie. Les étrangers sont plus rares. »

À quel prix peut-elle se vendre ? Le chemin de Calenville, où est nichée la demeure de 250 m² habitables de Gérard Depardieu, est estimé à 5560 euros le m². Soit environ 1,4 million d’euros. Mais comme cette propriété, dotée d’une piscine, est campée sur un terrain de 6,4 hectares, ce prix n’a pas de grande signification. Sauf si l’on tient compte du fait que les travaux sont « inachevés ». « Il y a des problèmes d’infiltration et d’étanchéité, le jardin n’est pas entretenu et l’accès à la propriété n’est pas achevé », affirme un habitué de Trouville. « Entre 1 et 1,4 million d’euros serait un prix acceptable, même s’il y a un million d’euros de travaux , analyse un connaisseur du marché immobilier trouvillais. En parfait état, cette maison peut valoir jusqu’à 3 millions d’euros car elle se trouve dans un quartier très prisé, très familial, à proximité du port et dans une ambiance “campagne” ».

Son ex-femme habite aussi Trouville

Très prisé car également exclusif. « La densité des maisons est faible, les ventes sont peu nombreuses », confie un agent immobilier local. À peine quatre ont été recensées en cinq ans par DVF, le site piloté par le ministère de l’Économie. Et aucune à plus d’un million d’euros. Ce sera bientôt le cas. En deçà de la villa de Gérard Depardieu, une demeure de 215 m², campée sur un terrain de 2,5 hectares et dotée de trois dépendances « typiquement normandes », est sur le point d’être vendue par une famille franco écossaise. Affichée à 2,5 millions d’euros, cette propriété du 19e siècle, commercialisée par le réseau de luxe Sotheby’s , a tapé dans l’œil de Parisiens il y a quelques mois. Les deux parties sont en début de négociations qui ont été freinées par le contexte géopolitique. Deux terrains constructibles jouxtant la propriété de Gérard Depardieu sont également sur le point d’être cédés. Voilà qui mettra sans doute plus d’animation, dans un futur proche, sur les hauteurs de Trouville.

Car, détail étonnant, l’acteur septuagénaire n’a jamais habité sa villa normande. « Il aime venir se faire une bonne bouffe avec des copains dans Trouville et repartir tout de suite à Paris », raconte un Trouvillais. La faute à d’incessants bras de fer entre la star de cinéma et les locaux. Située à proximité de celle de son ex-femme, sa demeure a longtemps fait jaser dans cette petite commune d’un peu moins de 5000 habitants. Depuis l’obtention du permis de construire en 2011, le ton n’a cessé de monter entre la mairie, les associations de défense du patrimoine - qui ont multiplié les recours - et l’acteur jugé « fantasque ». « Je ne sais pas si c’est de la jalousie mais les locaux n’ont jamais accepté le style moderne de sa maison (voir en illustration principale)», raconte un habitué de Trouville. Reste à savoir ce qu’en feront les futurs acheteurs si la villa de Gérard Depardieu trouve enfin preneur.