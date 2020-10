Ikea sur le marché de l'occasion

Mi-septembre, la société Ikea a annoncé vouloir ouvrir cette année en Suède son premier magasin de meubles d'occasion remis à neuf. D'ici 2030, l'entreprise souhaite convertir son modèle vers davantage de circularité permettant de réduire son empreinte climatique de 70 % par produit.

Une initiative d'abord lancée en Suède

La remise en question de leur modèle

Une suite au projet de location de meubles

Tout d'abord, la société se charge de s'approvisionner en meubles et articles d'ameublement auprès d'un magasin Ikea voisin. Le but est de collecter les articles ayant potentiellement été endommagés lors de leur transport dans chaque magasin, ou encore les articles rendus directement par les clients eux-mêmes. Une fois récupérés, ces meubles seront réparés par la société et remis à neuf. Ils seront ensuite revendus au sein du premier Ikea d'occasion, implanté dans le premier centre commercial au monde dédié à la seconde main, « ReTuna », situé à Eskilstuna. Ce projet, bien qu'il ne soit qu'un test voué à être réévalué régulièrement, témoigne du cap pris par Ikea dans son engagement pour le développement durable, pilier stratégique de la société.En effet, l'engagement d'Ikea n'est pas nouveau. L'annonce de la mise en place de leur premier magasin de meubles d'occasion appuie le discours du directeur du développement durable chez Ikea Suède, disant que : « Chez Ikea, nous ne voulons pas simplement faire partie du mouvement du développement durable -- nous voulons le diriger. Si nous voulons atteindre nos objectifs de développement durable, nous devons nous remettre en question et tester nos idées. » Après s'être mis à vendre des panneaux photovoltaïques, Ikea se questionne désormais sur son modèle, fondé sur la vente de produits à prix légers en kit, incitant à la surconsommation. Dans cette logique, Ikea s'est aussi fixé d'ici à 10 ans de concevoir ses produits à partir de matériaux renouvelables et recyclés, dans l'idée de jeter le moins possible. Une démarche engagée globale, donc !Maintenant qu'Ikea pense réparation et réemploi, il ne faut pas en oublier pour autant le projet pilote de 2019 axé sur la location de ses meubles. Ce projet test consistait à matérialiser le virage stratégique pris par la société en réduisant la surconsommation induite par la vente de produits jetables à faibles coûts. Ikea avait commencé par tester différentes offres de location de mobiliers en Suède, en Suisse, aux Pays-Bas et en Pologne, avant de décider de s'étendre sur une trentaine de marchés.