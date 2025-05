Baisse des taux : faut-il investir dans l’immobilier en 2025 ?

maison abritant une famille (Crédits: Adobe Stock - IA)

Est-ce le bon moment pour acheter un bien immobilier ? Parce que cet investissement est conséquent et nécessite le plus souvent de s'endetter sur plusieurs décennies et d'immobiliser une part très importante de son capital, la question du timing est soulevée par de très nombreux investisseurs potentiels qui souhaitent réaliser leur acquisition dans un environnement propice. Alors, avec la baisse des taux, un achat immobilier est-il judicieux en 2025 ?

Découvrez dans cet article notre état des lieux du marché immobilier, notre avis sur l'investissement immobilier dans ce contexte particulier et nos recommandations selon les différents profils d'investisseurs immobiliers.

Baisse des taux : les crédits immobiliers bénéficient de l'assouplissement monétaire de la Banque Centrale Européenne

Avec l'assouplissement monétaire de la Banque Centrale Européenne débuté en juin 2024, les taux des crédits immobiliers baissent depuis plus d'un an maintenant. Selon les chiffres de l'Observatoires Crédit logement, le pic a été atteint en décembre 2023 avec un taux moyen des crédits immobiliers aux particuliers de 4,2 % à ce moment-là, avant de redescendre progressivement depuis. Notez que le taux moyen des crédits immobiliers aux particuliers constaté en juin 2024 était de 3,65 % Vs 3,19 % en février 2025.

La faible inflation constatée dans l'Union Européenne début 2025 (2,3 % sur 1 an en février 2025) couplé à une croissance faible (0,9 % anticipé pour 2025) plaident en faveur d'une poursuite de la baisse des taux directeurs par la banque centrale européenne. Ainsi, les taux des crédits immobiliers devraient continuer à baisser dans les mois à venir.

Attention, si les taux sont bien moins élevés aujourd'hui qu'il y a 1 an, on pourra toutefois mettre en perspectives les taux actuels avec ceux pratiqués post crise Covid, bien moins élevés puisqu'en janvier 2020, la moyenne des taux des crédits immobiliers accordés aux particuliers était de 1,12 %. Malgré une baisse notable sur les 12 derniers mois, les taux des crédits immobiliers restent donc encore relativement élevés.

Ainsi, les acheteurs peuvent avoir l'impression de faire une bonne affaire en raison de la baisse des taux qui vient booster le pouvoir d'achat immobilier.

A lire aussi: Immobilier : ce qui change avec le budget 2025

Stabilité des prix : un paramètre favorable aux différents acteurs

Pour ce qui est des prix, les Notaires de France estiment que le marché immobilier semble enfin atteindre son point bas après deux années de chute brutale et vertigineuse. On constate enfin une stabilisation des prix : la variation des indices de prix Notaires-INSEE pour le mois de janvier 2025 est de -0,1 % en France métropolitaine sur les 3 derniers mois pour les appartements anciens et les maisons anciennes.

La baisse des taux redonnent du pouvoir d'achat immobilier aux Français et le marché montre des signes de reprise. Ainsi, Paris après des années difficiles pourrait voir ses prix légèrement augmenter. Mais on constate de fortes disparités selon les zones géographiques. « Les volumes de transactions atteignent tout juste leur point de stabilisation et restent trop faibles pour enclencher une dynamique vertueuse. » soulignent le dernier communiqué des Notaires de France.

Les professionnels du secteur anticipent en effet une hausse de 2 % sur l'ensemble de la France mais avec de fortes variations selon les villes. Par exemple, Nantes (- 5,4 % en 2024), Reims (- 5,2 % en 2024) ou Lyon (- 4,7 % en 2024) affichent des baisses importantes quand d'autres comme Toulon (+7,1 % en 2024) grimpent significativement. Notez aussi le dynamisme des stations balnéaires (+24,7 %) et des stations de ski (+26,2 %).

Ainsi, selon les secteurs les propriétaires peuvent avoir l'impression de faire une bonne affaire en raison de prix stabilisés ou en augmentation.

Faut-il se lancer dans un projet immobilier en 2025 ? Notre avis selon votre profil

Selon votre profil d'investisseur immobilier, plusieurs options s'offrent à vous.

Les primo accédants disposant d'un dossier solide et qui ont la possibilité de financer leur projet devraient concrétiser leur projet immobilier s'ils ont un coup de cœur. N'hésitez pas à négocier si le bien n'est pas dans une zone tendue. Mais différer son projet en faisant le pari que les prix vont encore baisser nous semble très risqué. Pas besoin d'attendre que les taux baissent encore si vous pouvez financer votre achat. Il ne faut pas acheter trop cher un bien immobilier car le prix d'acquisition est définitif. En revanche, si vous vous endettez pour longtemps, le taux du crédit immobilier (même s'il vous semble élevé) ne doit pas vous affoler, car vous pourrez le renégocier dans quelques années quand les taux seront redescendus.

Les secundo accédants souhaitant revendre un bien immobilier pour en acheter un nouveau et ayant déjà un crédit immobilier en cours devront être particulièrement attentif à la différence de taux entre leur crédit actuel et le crédit potentiel destiné à acheter son bien en 2025. Lâcher un crédit à 1 % pour en prendre un à 3 % n'est pas judicieux financièrement, sauf si une baisse des prix vient compenser. L'opération peut-elle être différée ? Ce bémol s'applique uniquement si vous ne pouvez bénéficier d'un transfert de crédit. Mais attention si cette clause ne figure pas dans le contrat de votre crédit immobilier, vous ne pourrez pas en profiter.

Enfin, les investisseurs immobiliers qui souhaitent se lancer dans un investissement locatif devraient acheter sans trop hésiter si les loyers permettent de couvrir les mensualités du crédit, ce qui est davantage le cas avec baisse des taux en cours qui a fait chuter le coût du crédit.