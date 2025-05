Cumul emploi-retraite: comment est calculée la nouvelle pension?

Seul le cumul emploi retraite intégral vous permet d’augmenter vos pensions de retraite mensuelles. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Qu’est-ce que le cumul emploi-retraite?

Le cumul emploi-retraite intégral

Cumul emploi-retraite plafonné ou partiel

Quelles sont les conditions à remplir pour obtenir une seconde pension de retraite?

Qu’est-ce que le cumul emploi-retraite?

Le cumul emploi-retraite est un dispositif permettant de reprendre une activité rémunérée après votre départ en retraite et la liquidation de vos droits. Vous percevez un revenu d’activité professionnelle en plus de vos pensions de retraite de base et complémentaires. Le cumul d’un emploi et de la retraite est soumis à certaines conditions. Selon votre situation, vous pouvez bénéficier d’un cumul intégral ou plafonné.

Le cumul emploi-retraite intégral

Le cumul emploi-retraite intégral, également appelé CER total, libéralisé ou déplafonné, permet de:

Cumuler votre pension de retraite de base avec vos revenus d’activité professionnelle, sans limite de montant,

Acquérir de nouveaux droits à la retraite et obtenir une seconde pension lors de l’arrêt définitif de votre activité.

Pour en bénéficier, vous devez respecter les conditions suivantes:

Avoir liquidé (c’est-à-dire demandé et obtenu) toutes les pensions de retraite de base et complémentaires des régimes français et étrangers vous concernant,

Bénéficier d’une retraite de base à taux plein: soit en ayant validé l’ensemble de vos trimestres soit parce que vous avez atteint l’âge de départ à taux plein, fixé à 67 ans.

A noter Si vous exercez l’une des activités spécifiques prévues par le Code de la Sécurité sociale ( article L161-22 ), vous pouvez profiter du cumul intégral sans percevoir une pension à taux plein.

Cumul emploi-retraite plafonné ou partiel

Vous pouvez bénéficier du cumul emploi-retraite quand vous percevez une pension à taux minoré, ou quand vous exercez une activité non librement cumulable. Toutefois, la somme de vos pensions de retraite et de votre revenu d’activité est plafonnée.

Si vous exercez une activité salariée, le plafond est égal au montant le plus avantageux entre:

160% du Smic au 1er janvier de l’année, calculé sur la base de 1820 heures par an, soit 2882,88 euros brut par mois en 2025.

La moyenne des 3 derniers salaires perçus avant votre admission à la retraite.

Si vous êtes artisan, commerçant, micro-entrepreneur ou professionnel libéral non réglementé, le montant est fixé à 50% du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS), soit 23.550 euros en 2025. Il est porté à 100% du PASS, soit 47.100 euros, quand vous exercez dans une zone de revitalisation rurale ou un quartier prioritaire.

Si vous êtes professionnel libéral réglementé, le plafond est égal à 100% du PASS.

Si la somme de vos revenus d’activité et de vos pensions de retraite est supérieure au plafond, votre pension de retraite de base est écrêtée, c’est-à-dire réduite du montant du dépassement.

Quelles sont les conditions à remplir pour obtenir une seconde pension de retraite?

La reprise d’une activité professionnelle dans le cadre d’un cumul emploi-retraite intégral vous permet de vous constituer de nouveaux droits à la retraite . Les bénéficiaires du cumul emploi-retraite plafonné cotisent à fonds perdus. Le bénéfice financier se trouve seulement dans les salaires perçus. Quand vous souhaitez reprendre une activité auprès de votre dernier employeur, vous devez respecter un délai de carence de 6 mois après votre admission à la retraite. En cas de reprise anticipée, vous êtes privé de pension complémentaire.

Au moment de la cessation définitive de toute activité, vous devez demander la liquidation de votre nouvelle retraite en remplissant un formulaire en ligne . Vous obtenez une seconde pension de retraite de base, venant compléter votre pension initiale. Le montant de cette deuxième pension doit être au maximum égal à 5% du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 2355 euros brut en 2025. Elle est calculée à taux plein ou au taux maximum, et ne peut faire l’objet d’aucune décote ou majoration. Vous pouvez bénéficier une seule fois d’une nouvelle pension de retraite auprès d’une même caisse de retraite de base.

Les cotisations versées lors des périodes de reprise d’activité en cumul intégral vous permettent également d’acquérir de nouveaux droits auprès de votre caisse de retraite complémentaire Agirc-Arrco sur la tranche 1 de vos salaires, c’est-à-dire:

Jusqu’à 3925 euros par mois,

Jusqu’à 47.100 euros par an.