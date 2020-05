IFI 2020 : quel est le juste prix de votre immobilier ?

Quelques pistes pour bien évaluer son bien immobilier. (© Fotolia)

Si votre patrimoine immobilier dépasse le seuil de 1,3 million d'euros, vous devez le déclarer à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI). Mais comment évaluer correctement le prix de vos biens ? Nos conseils.

L'épidémie de coronavirus n'a pas d'impact sur votre déclaration d'IFI 2020. La raison est simple : c'est la valeur du bien au 1er janvier 2020 qui doit être retenue. L'impact pourrait se faire sentir dans les années à venir si le marché immobilier venait à baisser.

Le fisc vous laisse la lourde tâche de déclarer la valeur de vos biens vous-même. Estimer le prix d'un appartement, d'une maison ou d'un terrain n'est pas simple. La règle imposée est de retenir la valeur vénale du bien au 1er janvier de l'année, ce qui correspond au prix auquel vous pourriez prétendre si vous vendiez le bien.

Or, dans la réalité, un bien n'a réellement un prix que lorsqu'il est effectivement vendu ! Pour évaluer au plus juste votre patrimoine immobilier, la méthode la plus utilisée est celle de la comparaison. Si votre voisin a vendu son appartement l'année dernière vous aurez une petite idée du montant à retenir, avec des marges de manoeuvre tenant compte de la spécificité du bien vendu (étage, exposition, terrasse, travaux à prévoir pour des mises au norme électrique par exemple).

Faites estimer votre bien

Vous pourrez par exemple justifier que le vôtre est dans un moins bon état général, que la salle d'eau n'est pas en marbre, que l'électricité est à revoir, qu'il se situe en étage inférieur ou qu'il est moins bien