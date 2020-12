HLM: le coup de gueule des maires contre la ministre du Logement

L'Association des maires de France accuse Emmanuelle Wargon de «stigmatiser» les élus dont une partie est accusée de refuser de construire plus de HLM.

Les maires de France sont en colère contre la ministre du Logement. Leur association (AMF) dénonce les «propos inacceptables» d'Emmanuelle Wargon, qui s'est prononcée en faveur d'un durcissement des sanctions contre les communes ne respectant pas les règles sur le logement social. «La stigmatisation des maires, accusés de ne pas jouer le jeu en faveur du logement social, à laquelle s'est livrée la ministre du Logement sur un média national, est inacceptable», a réagi l'AMF après les déclarations de la ministre lundi sur RTL (voir ci-dessous).

Certains élus se sont même adressés directement à la ministre. C'est le cas de Jean-Christophe Fromantin, maire de Neuilly-sur-Seine. «Le ton presque scolaire que vous employez à notre égard est insupportable, dénonce l'élu DVD dans une lettre ouverte à Emmanuelle Wargon dont Le Figaro a pris connaissance (voir ci-dessous). Nous ne sommes pas vos élèves, nous sommes des élus responsables. Vous n'êtes pas notre professeure. Vous n'êtes pas là pour distribuer des notes, ni des punitions, mais pour faire appliquer la loi et engager le dialogue quand cela est nécessaire.»

Force est de constater que certains élus ne respectent pas la loi SRU, entrée en vigueur il y a 20 ans. C'est le cas de 550 communes qui n'ont atteint ni le quota de 25% ni tenu leur objectif de production de HLM pour parvenir à ce seuil. Plus de la moitié sera sanctionnée, a annoncé au Figaro Emmanuelle Wargon. C'est le cas notamment de Cannes, mise en cause par la ministre, et dont le maire LR David Lisnard a également pris à partie la membre du gouvernement, sur Twitter.

Également pointé du doigt, le maire LR de Saint-Maur-des-Fossés estime que la ministre «règle ses comptes avec Saint-Maur». Sylvain Berrios a même retweeté un tweet critique à ce sujet d'un élu socialiste.

Pour rappel, la ministre a appelé à augmenter les amendes et, en dernier recours, à reprendre la main, face aux maires qui préfèrent être sanctionnés plutôt que construire des logements sociaux. Si «le maire ne veut pas construire de logements sociaux, c'est le préfet qui signera les permis de construire», a-t-elle indiqué, en précisant que cela devrait concerner entre une quinzaine et une vingtaine de villes cette année, dont Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne. Les amendes vont être aussi renforcées et certaines communes jusqu'ici épargnées vont devoir mettre la main à la poche.