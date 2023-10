Hausse des valeurs de reconstitution des SCPI Cristal Life et Cristal Rente

La société de gestion Inter Gestion a récemment actualisé les valeurs de reconstitution de ses SCPI Cristal Life et Cristal Rente, suite à l’injonction adressée début juillet par l’AMF à l’ensemble des sociétés de gestion de SCPI de réaliser des expertises intermédiaires à mi-année, pour s’assurer que les prix de parts de leurs fonds ne s’éloignent pas trop de leurs valeurs de patrimoine.

A l’opposé d’un certain nombre de véhicules du marché qui ont vu leurs expertises -et leur prix de part- reculer au cours des derniers mois, les SCPI Cristal Life et Cristal Rente ont vu à l’inverse leur valeur de reconstitution progresser au cours du 1 er semestre 2023, ce qui permet à Inter Gestion de conforter le maintien de leurs prix de parts.

Des augmentations de 1,51% et 6,76% des valeurs de reconstitution sur le 1 er semestre 2023

C’est une belle surprise pour les associés des SCPI Cristal Life et Cristal Rente d’ Inter Gestion : dans un marché immobilier baissier en raison de la hausse inédite des taux d’intérêt observée depuis plus d’un an, ces deux SCPI affichent des performances très solides. En effet, la société de gestion a récemment publié un communiqué de presse faisant état de progressions significatives des valeurs de reconstitution des deux véhicules : respectivement de +6,76% pour Cristal Life et de +1,51% pour Cristal Rente. Cristal Life est la plus récente des deux SCPI, lancée par Inter Gestion il y a un peu plus de 2 ans. Elle tire certainement profit de la forte croissance de sa capitalisation (+47% entre le 1 er janvier et le 30 juin 2023) pour réaliser des acquisitions à des conditions très favorables, ce qui lui permet en retour de booster ses valeurs d’expertises de façon importante.

Quant à Cristal Rente , un véhicule plus mature affichant une capitalisation de presque 600 millions d'euros après 12 ans d’existence, elle bénéficie à plein de son positionnement régional sur des commerces essentiels (environ 70% de son patrimoine) avec un patrimoine qui se montre extrêmement résilient dans la conjoncture actuelle. La hausse de sa valeur de reconstitution, même si elle est moins spectaculaire que celle de Cristal Life , n’en demeure pas moins remarquable dans le contexte immobilier que l’on connaît aujourd’hui.

Les prix de parts des 2 SCPI restent inchangés

Pour la SCPI Cristal Life, qui était déjà décotée de plus de 8% au 1 er janvier avec un prix de part de 200 euros, la nouvelle valeur de reconstitution de 233 euros par part (contre 218,35 euros précédemment) implique une décote actualisée de plus de 14% sur le prix de souscription, ce qui est en théorie en dehors de la fourchette réglementaire des +/-10%. La société de gestion a néanmoins annoncé (pour le moment) un prix de part inchangé sur cette SCPI récente, ce qui est une approche prudente et laisse une marge de manœuvre importante en prévision des expertises de fin 2023. En attendant, le prix de 200 euros est une véritable aubaine pour les nouveaux souscripteurs qui profitent d’une décote importante et d’un rendement courant de 6% (taux de distribution annualisé observé au 1 er semestre 2023).

Sur Cristal Rente, la valeur de reconstitution passe de 268,34 euros (au 31/12/2022) à 272 euros à fin juin 2023. Il était donc logique qu’Inter Gestion conserve le prix de souscription inchangé à 250 euros sur ce véhicule. La décote passe ainsi à environ 8%, ce qui est bien sûr très attractif pour les nouveaux associés et n’exclut pas une potentielle revalorisation de la part (la précédente revalorisation a eu lieu le 1 er août 2022).

