Habiter près d’un cimetière coûte-t-il vraiment moins cher?

La proximité de son logement avec un cimetière ne permet pas toujours de bénéficier d’une remise sur le prix d’achat du bien.

La vue sur un cimetière représente un frein à l’achat ou à la location d’un bien immobilier pour plus d’un Français sur deux (54%), selon le groupe SeLoger qui a analysé l’impact de la présence d’un cimetière sur le marché immobilier. Le groupe a ainsi comparé les prix de vente dans un rayon de 100 mètres autour des cimetières grâce à un sondage effectué en ligne, sur le panel YouGov France, du 13 au 14 octobre. Cette réticence face à une vue sur un cimetière est encore accrue auprès des futurs acquéreurs (64%). En cause? La sensation d’une ambiance triste pour 41% d’entre eux et la symbolique de la mort pour 37%. Et pourtant, 5% des Français vivent à proximité d’un cimetière. Environ 46% des Français déclarent que cette proximité ne les dérangerait pas. Et certains y voient même des avantages comme le calme (53%) et une vue dégagée (22%).

Dans tous les cas, deux tiers des Français interrogés s’accordent à dire que le prix d’un logement donnant directement sur un cimetière est inférieur au prix du marché. Une perception qui s’avère exacte dans près de la moitié des abords de cimetière étudiés par Se Loger (-1% pour les maisons et pour les appartements en moyenne) mais injustifiée pour l’autre moitié.

« En étudiant les marchés immobiliers autour d’une centaine de cimetières dans les plus grandes villes françaises, nous n’observons pas une dégradation du prix à leur approche. Nous constatons plutôt des réalités très hétérogènes selon l’environnement du cimetière. Il est donc impossible d’affirmer qu’il existe un “effet” cimetière” » explique Alexandra Verlhiac, économiste chez SeLoger. La proximité du cimetière avec des centres d’intérêt, l’état du logement mais aussi le type de bien (maison ou appartement), pèsent plus dans le prix du logement que la présence d’un cimetière.

Une baisse de 4% à Bordeaux

Pour ce qui est des appartements, c’est à Bordeaux que les prix se dégradent le plus à l’approche des cimetières (-4% en moyenne). C’est le cas pour les environs de 5 cimetières sur les 6 étudiés pour cette ville. À Rennes en revanche, aux environs des cimetières, le prix des appartements est toujours plus élevé (+5% en moyenne).

Pour les maisons, c’est l’inverse. Les prix des maisons à Rennes se dégradent à proximité de l’ensemble des cimetières étudiés dans la ville (-8%). À Lille, les prix des maisons sont plus élevés que dans le reste du quartier (+3% en moyenne) pour 4 cimetières sur les 6 étudiés dans la ville.

Certains cimetières, comme Le Père Lachaise, à Paris, sont de véritables monuments et le prix du m² y est au contraire élevé. Comptez plus de 9600 € le m² pour les biens situés autour du Père Lachaise. Attention donc si vous comptez sur un prix d’achat plus faible aux abords d’un cimetière. Renseignez-vous avant sur l’environnement du bien et sur le quartier où il prend place.