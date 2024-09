Gestion passive ou gestion active : quel modèle d'investissement choisir ?

Crédit photo : 123RF

Si la gestion passive séduit par sa simplicité et ses frais réduits, la gestion active promet des rendements potentiellement supérieurs. Quelle approche vous conviendra le mieux pour faire fructifier votre épargne ?

Faut-il opter pour une gestion passive, simple et peu coûteuse, ou privilégier une gestion active, qui mise sur l'expertise et la recherche de performance ? Chacune de ces approches présente des avantages et des inconvénients, en fonction des objectifs financiers, du profil de risque, et des convictions personnelles de l'investisseur. Alors que la gestion passive séduit par sa transparence et ses frais réduits, la gestion active attire ceux qui cherchent à surperformer les indices de référence. Explications.

La gestion passive : la simplicité

La gestion passive est une stratégie d'investissement qui consiste à reproduire la performance d'un indice de marché, tel que le S&P 500 ou le CAC 40. Les fonds indiciels ou les ETF (Exchange-Traded Funds) sont les véhicules d'investissement particulièrement adaptés dans cette optique. L'idée sous-jacente est que les marchés sont suffisamment efficients, rendant inutile toute tentative de battre le marché à long terme.

Les frais de gestion sont souvent très bas, ce qui permet d'optimiser les rendements nets pour les investisseurs. En effet, les fonds passifs ne nécessitent pas l'intervention d'un gestionnaire de portefeuille qui prendrait des décisions actives d'achat ou de vente, réduisant ainsi les coûts. De plus, cette stratégie offre une grande transparence et une diversification instantanée, ce qui peut réduire le risque global d'un portefeuille.

Cependant, les investisseurs passifs demeurent entièrement exposés aux fluctuations du marché, ce qui signifie que lors des périodes de baisse, leurs investissements peuvent également subir des pertes importantes. Par ailleurs, cette approche ne permet pas de profiter des opportunités spécifiques que pourrait identifier une analyse active.

La gestion active : la recherche de performance

La gestion active, de son côté, repose sur l'intervention d'un gestionnaire de portefeuille qui prend des décisions d'investissement en fonction de son analyse du marché, des tendances économiques, et des perspectives des entreprises. L'objectif est de surpasser les indices de référence en identifiant des opportunités d'investissement sous-évaluées ou en anticipant des retournements de marché.

Les défenseurs de la gestion active soutiennent que cette approche permet de générer des rendements supérieurs, en particulier dans des marchés volatils ou inefficients où des opportunités de créer de la valeur existent. Par ailleurs, la gestion active offre la flexibilité d'adapter rapidement les portefeuilles aux conditions changeantes du marché, ce qui peut potentiellement réduire les pertes en période de crise.

Toutefois, les frais de gestion sont généralement plus élevés que ceux des fonds passifs, en raison du coût des recherches et des transactions. En outre, il n'est pas rare que de nombreux fonds actifs ne parviennent pas à surperformer leurs indices de référence sur le long terme, rendant parfois cette approche moins attractive en termes de rentabilité ajustée au risque.

Quel modèle choisir ?

Le choix entre la gestion passive et la gestion active dépend essentiellement des objectifs financiers, du profil de risque, et des convictions personnelles de chaque investisseur. Pour ceux qui cherchent une approche simple, peu coûteuse et alignée avec les performances globales du marché, la gestion passive peut être la solution idéale. En revanche, les investisseurs qui ont une plus grande tolérance au risque, qui recherchent des rendements supérieurs, et qui croient en la capacité des gestionnaires à battre le marché, peuvent se tourner vers la gestion active.

Le succès de l'une ou l'autre approche dépendra largement des conditions du marché et de l'habileté du gestionnaire de portefeuille dans le cas de la gestion active. Dans la pratique, une combinaison des deux approches peut être une stratégie judicieuse, permettant de bénéficier des avantages de chacune.