Gare du Nord: le chantier devrait pouvoir avancer cette fois-ci

Un accord a été signé entre la Ville de Paris et les parties prenantes. Les travaux vont pouvoir reprendre, avec toujours pour objectif les JO 2024.

Le calendrier va être de plus en plus serré mais l'objectif d'avoir une nouvelle Gare du Nord fin prête pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, qui se déroulent à Paris, reste toujours d'actualité. La Ville de Paris et la SNCF ont signé ce lundi un accord sur le projet de rénovation de la Gare du Nord, annonce Stationord (la coentreprise entre la SNCF et Ceetrus gérant le projet) dans un communiqué publié aujourd'hui.

L'occasion de débloquer le chantier qui avait pourtant obtenu un permis de construire le 6 juillet dernier. L'équipe d'Anne Hidalgo appelait à revoir le projet, estimant notamment qu'il faisait la part trop belle aux commerces et pas assez aux transports. Au terme de ce dialogue, le projet a connu plusieurs évolutions. Les surfaces seront sensiblement diminuées dans le nouveau hall des départs (face à la rue du Faubourg Saint-Denis) puisqu'il perd son 5e étage et une partie du 4e. Une diminution de 7500 m² qui passe notamment par la suppression de la salle de spectacle prévue.

Une maison du projet Stationord début 2021

Côté pratique et transports, les négociations doivent permettre de déboucher sur une «optimisation de l'ouverture de la Gare dans le quartier». Concrètement, SNCF Gares & Connexions doit lancer des études pour installer une passerelle au Nord et s'engage à mobiliser 20 millions d'euros pour sa réalisation. De son côté, StatioNord augmentera de 2 millions d'Euros sa participation au Projet urbain partenarial.

Le nombre d'escalators sera, quant à lui, à nouveau augmenté et le principe d'organisation des circulations pour les voyageurs du TER sera assoupli. Les cyclistes ne seront pas oubliés avec 6000 places de vélos installées dans et aux alentours de la gare. Par ailleurs, pour libérer le parvis de la circulation, plusieurs niveaux du parking de la gare seront mobilisés pour y créer une dépose minute taxis et VTC et des places de stationnement pour les deux roues motorisées.

Quant au parc de 1,1 ha prévu dans le projet, il verra sa superficie accessible de plain-pied augmentée de 1700 m² et des activités d'agriculture urbaine y verront le jour sans oublier les désormais incontournables activités d'agriculture urbaine qui y verront le jour. Et pour compléter le tout, la façade Est sera traitée avec du bois et végétalisée.

Toujours selon le communiqué de Stationord, «le dialogue se poursuivra durant la phase de travaux. La SA Gare du Nord poursuivra ainsi activement ses échanges avec l'ensemble des parties prenantes et notamment la Ville de Paris, la Mairie du 10ème arrondissement, l'État et la Région Ile-de-France». Quant au dialogue avec les usagers, les habitants et les commerçants du quartier, il sera «intensifié» notamment avec l'ouverture d'une maison du projet StatioNord, prévue pour début 2021.