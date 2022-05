Garde d’enfants : certains parents pourront bénéficier d’un crédit d’impôt instantané dès septembre

Pour pouvoir activer l’avance immédiate du crédit d’impôt, en cas d’embauche de garde d’enfants en direct, il faut souscrire au service Cesu+. (LRCL / Pixabay )

Dès septembre 2022, une avance immédiate sera mise en place pour certains parents qui déclarent une nourrice via Cesu ou en embauchent une via une société de services à la personne. Le crédit d’impôt sera directement appliqué.

Certains parents pourront, dès septembre 2022, profiter de leur crédit d’impôt en temps réel. Cela s’adresse aux parents d’enfants de plus de 6 ans, qui déclarent une nourrice sur la plateforme Cesu ou l'emploient via une société de services à la personne, rapporte Capital . Désormais, il n’y aura donc plus de décalage d’un an entre le paiement de ce service et le remboursement du crédit d’impôt, comme c’est actuellement le cas.

Dès 2024 pour les autres parents

Pour d’autres parents, cette avance immédiate ne sera mise en place qu’à partir de 2024. Cela concerne notamment ceux avec des enfants de 0 à 6 ans qui reçoivent un complément de mode de garde (CMG) via Pajemploi. Ce sont des travaux informatiques sur l'outil qui retardent la mise en place du dispositif.

Les parents ne touchent plus le CMG s’ils déclarent au Cesu la garde d’enfants de plus de 6 ans. « Il n’y avait donc pas d’obstacles techniques et de raisons d’attendre » , a expliqué à nos confrères Maxime Aiach, ancien président de la Fédération des services aux particuliers (Fesp). Les Urssaf expliquent que « la date exacte en septembre de l’ouverture de ce service reste à préciser » .

Souscrire au service Cesu+

Pour pouvoir activer l’avance immédiate du crédit d’impôt, en cas d’embauche de garde d’enfants en direct, il faut souscrire au service Cesu+. En procédant ainsi, les parents donnent mandat aux Urssaf pour prélever la somme due, le salaire de l’employé, directement sur son compte bancaire. Plusieurs étapes doivent être complétées après avoir complété l’attestation d’activation du service. En cas de recours à une entreprise prestataire, il n’y a pas d’action à effectuer. Les parents verront juste la facture directement divisée par deux dès l’automne.

Cette « avance immédiate » a déjà été mise en place depuis le 1er janvier 2022 pour d’autres activités déclarées au Cesu comme le bricolage ou le jardinage. Elle s’appliquera dès le 14 juin 2022 aux clients d’entreprises prestataires.