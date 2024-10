Gain de temps et d’argent: Jow, l’appli qui automatise les courses et confectionne vos menus pour la semaine

Jow automatise les courses et les menus en fonction du budget et des habitudes alimentaires afin d’économiser du temps et de l’argent.

Ce article est issu du «Figaro Magazine»

Vous en avez assez de la corvée des courses et de vous échiner à trouver un nouveau plat à cuisiner chaque soir? Jow peut vous décharger de ces tâches. Cette application mobile française planifie les courses alimentaires et les repas grâce à un catalogue de plus de 3000 recettes. Il suffit de lui indiquer la composition de son foyer, les goûts, les régimes, les ustensiles disponibles…

Elle recommande alors des recettes sur mesure, qu’il convient de sélectionner ou d’écarter. Elle se charge ensuite de créer un panier de courses avec tous les ingrédients nécessaires et les quantités optimisées (il est évidemment possible de le modifier), puis d’envoyer la commande à son magasin préféré, au même prix que si l’on passait directement à la caisse. Jow est en effet connectée avec plus de 5000 supermarchés partout en France, dont Auchan, Carrefour, Intermarché, Leclerc, Monoprix…

Des menus en fonction de son budget

Une fois les denrées livrées, des tutoriels vidéo nous prennent par la main pour réaliser les recettes. Une nouvelle fonctionnalité permet désormais d’élaborer les menus en fonction de son budget. Il serait ainsi possible d’économiser jusqu’à 13 % sur son panier maximal, de réduire le gaspillage alimentaire et d’épargner 2 heures de temps par semaine. Lancée en 2018, Jow revendique 6 millions d’usagers en France ainsi qu’aux États-Unis.