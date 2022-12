Gabriel Attal annonce une baisse des charges dans la durée pour les travailleurs indépendants

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le ministre de l'Action et des comptes publics Gabriel Attal a annoncé jeudi 1er décembre "une baisse pérenne" des charges pour les travailleurs indépendants. Elle pourra s'élever autour de 550 euros par an, pour une personne au Smic.

Invité sur RTL jeudi 1er décembre, Gabriel Attal a révélé la mise en place d'une nouvelle aide pour les travailleurs indépendants , dont les agriculteurs.

Le ministre de l'Action et des comptes publics a annoncé avoir signé un décret qui permettra "une baisse pérenne" des charges pour ces travailleurs.

Ainsi, "1,6 million d'indépendants" pourront bénéficier d'une baisse pérenne de charges "autour de 550 euros pour une personne au Smic, sur un an", a-t-il détaillé.

Les agriculteurs bénéficieront de cette baisse dès la fin 2022

Dès le début de l'année 2023, les travailleurs indépendants pourront obtenir cette aide, dont le coût s'élève à plus de 500 millions d'euros sur un an pour les finances publiques.

En revanche, les agriculteurs n'auront pas à attendre le passage à la nouvelle année, et pourront bénéficier de cette baisse dès la fin de l'année 2022.

"On a une trajectoire de maîtrise des dépenses publiques, on a des objectifs de déficit et on les tient", a déclaré Gabriel Attal, faisant référence aux trois milliards d'euros d'aide aux TPE et PME, ou encore aux 10 milliards d'euros investis dans le dispositif d'aide aux entreprises.

Le ministre des Comptes publics a affirmé que cette baisse pérenne n'impliquerait pas de hausse d'impôts.