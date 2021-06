Fonds ISR : les bases pour comprendre l'investissement socialement responsable

Quelles sont les bases à connaitre pour bien comprendre l'investissement socialement responsable ? (Crédit photo: Fotolia)

Les fonds ISR permettent d'investir dans des valeurs qui prennent en compte des critères financiers et extra-financiers de type ESG. Quelles sont les bases à connaitre pour bien comprendre l'investissement socialement responsable ?

Investissement ISR : définition

L'investissement socialement responsable (ISR) consiste à investir dans des valeurs qui prennent en compte non seulement des critères financiers mais aussi des critères extra-financiers de type ESG (Environnementaux, Sociaux, et de Gouvernance).

Les critères peuvent porter sur le plan environnemental (quel est l'impact de mon investissement sur la planète ?), sur le plan social (comment les entreprises dans lesquelles j'investis traitent-elles leurs employés ? Quelles relations entretiennent-elles avec les populations locales ?), sur le plan de la gouvernance (comment sont-elles dirigées ?).

Les fonds ISR

Pour investir responsable, les particuliers passent généralement par les fonds ISR. Ce sont des actifs investis en actions ou obligations d'entreprises ou d'entités publiques qui contribuent au développement durable. Ces fonds cherchent à allier performance économique et impact social et environnemental.

Un fonds ISR peut adopter une ou plusieurs stratégies :

L'approche « best-in-class » consiste à sélectionner les meilleures entreprises de chaque secteur, sans exclure aucun secteur.

La stratégie de l'exclusion consiste à exclure de l'univers d'investissement du fonds les entreprises qui ne répondent pas à des critères socio-environnementaux minimaux, comme par exemple les entreprises dans les secteurs de l'alcool, du tabac, de l'armement, des OGM, du nucléaire ...

L'engagement actionnarial consiste pour le fonds à influencer les entreprises en utilisant ses droits d'actionnaire, afin de les pousser à améliorer leurs pratiques ESG.

L'approche thématique consiste à investir dans les secteurs d'activité liés au développement durable (changement climatique, énergies renouvelables, eau ...)

L'impact investing consiste à investir dans des entreprises qui ont un impact social ou environnemental mesurable.

Comment savoir si un fonds est socialement responsable ?

Deux labels permettent d'identifier les fonds ISR :

Le label ISR. Créé en 2015 par le Ministère de l'économie et des finances, il est attribué aux fonds investissant dans des entreprises aux pratiques responsables en matière d'ESG.

Le label Greenfin. Créé par le Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer en 2015, il est attribué aux fonds investissant dans l'économie verte et excluant les entreprises opérant dans le secteur nucléaire et les énergies fossiles.

Comment investir dans un fonds ISR ?

Les fonds ISR peuvent être souscrits via un contrat d'assurance vie, un PEA, un compte titres, un dispositif d'épargne retraite (PER, PERP, retraite Madelin ...) ou encore un dispositif d'épargne salariale (PEE, PER Collectif, PERCO). Ils sont distribués par les banques, les sociétés d'assurance, les mutuelles, conseillers en gestion de patrimoine ...

Investissement ISR : les points d'attention

Comme tout fonds qui investit sur les marchés financiers, un fonds ISR comporte un risque de perte en capital. Vous devez vous assurer que le niveau de risque du fonds est compatible avec votre profil investisseur et que votre horizon de placement est d'au moins 5 ans. Vous devez également veiller à bien diversifier votre épargne et ne pas tout miser sur le même fonds.

Il est important de bien comprendre le fonctionnement du fonds ISR et de vérifier que les critères et la politique d'investissement sont en adéquation avec vos valeurs.

Soyez également vigilant sur les frais prélevés par le fonds car ceux-ci viennent mécaniquement diminuer la performance qui vous sera servie.

L'ensemble de ces renseignements sont disponibles dans le DICI du fonds (document d'informations clés) qui doit vous être obligatoirement remis avant d'investir.