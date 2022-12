Fonds en euros : les premiers taux 2022 au-dessus des 2%

Les fonds en euros garantis représentent 73% de l’assurance vie en France (© Fotolia)

L’annonce des rendements au titre de 2022 des fonds en euros de l’assurance vie commence ! Bonne nouvelle, on devrait assister cette année à une « remontada » des performances, à plus de 2% pour les meilleurs contrats.

Fin décembre ou début janvier : c’est, chaque année, le début du rituel de l’annonce des taux de rendement des fonds en euros, ces fonds garantis qui représentent 73% de l’assurance vie en France, soit la somme astronomique de 1.370 milliards d’euros.

Après délibération, chaque assureur annonce le « taux de participation aux bénéfices » - autrement dit, le rendement - qu’il décide d’accorder à chacun de ses contrats.

Trois critères pour décider du niveau du taux

Plusieurs critères motivent cette décision du niveau du taux : d’abord, bien évidemment, la performance brute du fonds en euros investis majoritairement sur des obligations ; ensuite, les réserves, en particulier la provision pour participation aux bénéfices (PPB) dans laquelle l'assureur peut, le cas échéant, piocher pour doper le rendement.

Enfin, le niveau du taux annoncé est souvent lié à la politique commerciale de l'assureur et à sa volonté de collecter (ou non) sur son fonds en euros : un taux élevé incitera en effet les épargnants à y placer leur argent plus massivement.

Milleis Vie commence fort avec +2,15% pour 2022

Pour les rendements au titre de 2022, c’est Milleis Vie qui ouvre le bal en annonçant un taux de rendement annuel de +2,15% nets de frais de gestion (mais hors prélèvements sociaux). Une très nette