Fnac-Darty développe son offre en matière de mobilité urbaine

Le catalogue de mobilité urbaine 100 % électrique du groupe s'agrandit. Après le véhicule électrique Citroën AMI en 2020, le géant Fnac-Darty poursuit sur sa lancée de développement de l'offre en matière de mobilité urbaine en s'associant à la firme française Red Electric. Depuis le mois de janvier, le groupe propose les scooters électriques de la marque - qui étaient déjà disponibles sur commande en magasin - sur ses plateformes internet.

Fnac-Darty de?veloppe son offre en matie?re de mobilite? urbaine - iStock-AdrianHancu

Un nouveau pas dans le développement de l'offre électrique

Un scooter « made in France »

Un investissement sur le long terme pour les consommateurs

Avec ce partenariat, le groupe continue sa démarche, entamée en 2019 avec la vente de trottinettes électriques et d'hoverboards. Depuis, l'offre électrique de Fnac-Darty n'a cessé de s'enrichir, avec les gyroroues, les vélos à assistance électrique et, en 2020, le véhicule AMI de Citroën. Les scooters 100 % électriques de RED Electric viennent donc compléter ce catalogue.Lancé en partenariat avec Red Electric, la gamme de « Model E » était déjà proposée est dans plusieurs magasins du groupe et disponible sur commande. Depuis le mois de janvier, les consommateurs peuvent désormais acheter ces produits directement sur les sites internet du groupe fnac.com et darty.com. Le géant de la distribution de produits culturels et électroménagers n'hésite pas à mettre en avant ce partenariat puisqu'il est « made in France ». Créé en 2015, RED Electric est un constructeur français de scooters électriques qui s'affiche comme un leader sur le marché du B2B. Sa nouvelle gamme de « Model E » est non seulement électrique, mais également 100% connectée. RED Electric est le seul constructeur qui développe lui-même l'ensemble de ses systèmes et technologies embarquées.L'enjeu écologique de la mobilité urbaine et l'autonomie sont également les points phares de la promotion de ces produits, qui disposent d'une batterie permettant de parcourir jusqu'à 300 km sans la recharger. "Selon les modèles », indique le directeur général délégué de Red Electric, Bertrand de la Tour d'Auvergne, « on peut se contenter d'une batterie ou rajouter des batteries additionnelles afin de gagner en autonomie. » Par ailleurs, ces tout nouveaux scooters sont équipées de technologies séduisantes, comme un écran de bord avec GPS intégré, ainsi que des commandes de verrouillage et déverrouillage à distance Le groupe propose trois types de modèles : 50 cm3, 100 cm3 et 125 cm3. Le prix d'entrée de gamme pour le premier modèle est fixé à 4.000 euros. Un prix de vente plus important que celui d'une gamme de scooters à essence certes, mais plus économique rapporté à l'utilisation dans le temps. Pour attirer le maximum d'acheteurs, RED Electric dispose également d'une offre de leasing, avec un prix de départ et un plan de remboursement de 79 euros par mois pendant 48 mois. Avec ces produits, le groupe Fnac-Darty entend notamment attirer une clientèle qui passe à l'électrique pour la première fois, misant sur le plus petit modèle de la gamme.