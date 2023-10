Fiscalité: pourquoi Macron et les maires peuvent remercier les propriétaires

Le logement a rapporté près de 97 milliards d’euros à l’État et aux collectivités territoriales, en 2022.

L’immobilier va mal mais il remplit les caisses de l’État et des collectivités territoriales. Surtout en 2022. La crise a pointé le bout de son nez dès la fin de l’année dernière. Mais cela n’a pas empêché les pouvoirs publics de faire une bonne affaire: leurs recettes fiscales ont gonflé de plus de 96 milliards d’euros grâce au logement, selon le dernier rapport sur les comptes du logement . Emmanuel Macron et les maires peuvent remercier les propriétaires car environ 44% de cette somme provient de la taxe foncière et des droits de mutation que paient les acheteurs lorsqu’ils acquièrent un nouveau logement.

Pour 2023, le bilan sera sans doute plus contrasté. Certes, la taxe foncière, que paient plus de 34 millions de contribuables, risque de rapporter encore beaucoup d’argent aux collectivités, qui sont les seules à la collecter. En revanche, les droits de mutation risquent de repartir à la baisse en raison de la chute des ventes, estimée à -20% par les professionnels de l’immobilier. À Paris, par exemple, le trou budgétaire causé par cette chute des droits de mutation, est estimé à 500 millions d’euros . À chaque signature, l’État et les collectivités encaissent la majorité des droits de mutation (environ 75%), appelés à tort les frais de notaire, laissant croire que ces derniers sont perçus par les notaires.

Le logement rapporte bien plus qu’il ne coûte

L’envolée des prix de l’immobilier a aussi permis à beaucoup de ménages de réaliser des plus-values à la revente. Des surplus lourdement imposés et qui ont rapporté près de trois milliards d’euros à l’État en 2022. Un chiffre en hausse de 18% sur un an! Les logements vacants, pointés du doigt pour justifier la crise immobilière, sont également taxés. Bien qu’elle ait flambé de 23%, cette taxe n’a gonflé les finances publiques «que» de 160 millions d’euros. C’est pour cela que de plus en plus de maires, dont Anne Hidalgo, réclame qu’elle soit plus élevée.

Quid des aides? Oui, le logement coûte cher à l’État qui prend à sa charge 77% des aides. C’est pourquoi Emmanuel Macron a fait des coupes claires au début de son premier quinquennat. On se souvient notamment de la baisse des APL, définitivement validée fin 2018 . Mais, en raison du Covid, le chef de l’État a dû se résoudre à augmenter les aides au logement dont environ la moitié (49% exactement) est des prestations sociales (allocation de logement familial, aide personnalisée au logement et allocation de logement social). Toutefois, on est loin des 96 milliards d’euros que les pouvoirs publics encaissent grâce à la pierre. Le coût du logement s’élève à 41,5 milliards d’euros, en hausse de 4,2% sur un an. Soit un solde (recettes/coûts) encore largement positif: 55 milliards d’euros exactement.

» Découvrez nos ouvrages pratiques pour gérer au mieux vos biens immobiliers (location, vente, achat, SCI, viager, travaux…) ici .