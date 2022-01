Financement participatif : pourquoi un tel succès

Un placement qui remporte un grand succès avec un rendement de 7 à 11%. (© DR)

Des investissements concrets, faciles à gérer, et souvent très rentables : le crowdfunding ou financement participatif a tout pour plaire. Enquête.

Du pressing 5 à Sec au coin de la rue à l’éolienne dans la campagne bretonne, en passant par cet immeuble Belle Époque en rénovation dans le XVIIe arrondissement de Paris…

Les projets financés grâce aux plateformes de crowdfunding, littéralement «financement par la foule», sont de plus en plus nombreux.

Cette activité, aussi appelée financement participatif, s’est développée grâce à une brèche du monopole bancaire dans le domaine des prêts. Les fondateurs du site Homunity.fr font même remonter son origine au financement de la statue de la Liberté par Auguste Bartholdi en 1875 ! Un beau symbole pour une activité où les particuliers, prêteurs ou investisseurs, sont libres de choisir ou pas les projets présentés sur les sites internet de plateformes, qui sont, rassurez-vous, dûment surveillées.

Donner du sens à son épargne

En 2020, plus de 52. 000 souscripteurs français ont ainsi financé en direct des prêts et 16.700 des actions ou des obligations. Près de 625.000 ont fait des dons contre récompense en nature (places de concert, T-shirt, etc.) et 990.000 des dons purs, selon le Baromètre du crowdfunding 2020 (1).

À la foule des particuliers, s’agrègent de nombreuses structures de gestion de fortune, des fonds d’investissement et même des institutionnels qui ont saisi l’intérêt de ces placements «alternatifs». Ils y ont consacré plus de 1.000 milliards d’euros