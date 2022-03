Fin de la trêve hivernale: que deviennent les ménages expulsés?

Ce vendredi 1er avril, c’est la reprise des expulsions locatives. Ils sont 68% à avoir retrouvé un logement mais au bout d’un an.

Ce vendredi 1er avril, la trêve hivernale prend fin. Une angoisse pour plusieurs milliers de ménages qui peinent à payer ou ne peuvent pas acquitter leur loyer . Car à partir de cette date, les expulsions locatives sont à nouveau autorisées après avoir été interdites pendant 5 mois. En 2021, environ 12.000 ménages ont dû quitter leur logement , selon la Fondation Abbé Pierre, et plus de 8000 en 2020. C’est moins que les quelque 16.000 expulsions enregistrées chaque année.

Mais ce recul s’explique par la prolongation de la trêve hivernale, du fait de la crise sanitaire, qui a permis de limiter ces mises à la rue. « Pour 2022, nous estimons entre 30.000 et 40.000 le nombre de ménages qui sont menacés d’expulsions , confie au Figaro , Marie Rothhahn, responsable de la plateforme téléphonique Allo Prévention Expulsion. Ce chiffre intègre les ménages qui n’ont pas été expulsés du fait de la crise sanitaire et les nouveaux ménages en fin de procédure ».

Avec le concours de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, la Fondation Abbé Pierre a souhaité savoir ce que deviennent les ménages expulsés. Environ un tiers (32% exactement) n’a pas retrouvé de logement pérenne trois ans après la fin de la trêve hivernale, selon l’enquête . Ils vivent soit à l’hôtel, soit dans un logement de fortune (mobile-home, camping, squat...) ou chez un proche ou un ami. Les deux tiers restants sont parvenus à retrouver un logement mais ont dû attendre près d’un an (11 mois exactement) en moyenne.

68% de loyers impayés

La moitié d’entre eux ont dû accepter un appartement plus petit ou déménager dans un autre quartier ou une autre ville. Malheureusement, quand on est expulsé, ils savent qu’on n’a pas le choix, sinon on est dans la rue », témoigne Sabrina. Et, selon l’enquête, seulement 56% se disent satisfaits. Certaines familles sont mêmes contraintes de se séparer pour trouver un toit. « Les familles monoparentales bénéficient d’un taux de relogement de 80% contre 60% pour les familles avec deux parents et les personnes seules », affirment les étudiants du Master 2 d’Urbanisme et d’Aménagement de la Sorbonne qui ont réalisé les entretiens avec les ménages expulsés.

L’étude a également détaillé les motifs des mises à la rue. Sans surprise, les loyers impayés sont majoritairement cités (68% des ménages sondés), du fait, pour la plupart, à une chute de revenus. Les autres raisons? Occupation sans droit ni titre - donc squat - pour 11%, refus de partir à la suite d’un congé pour vente ou reprise (9%), trouble de voisinage (8%) et 4% pour une autre raison (démolition de l’immeuble notamment).

Pour éviter qu’un nombre trop important de familles soient expulsées juste après la fin de la trêve, le gouvernement a demandé aux préfets de les échelonner jusqu’en 2022 et de ne pas expulser « sans relogement ou à défaut d’hébergement ». « Cette instruction n’a pas été respectée ces dernières années. Les nombres d’expulsions en 2020 et 2021 sont encore trop élevé s», déplore Marie Rothhahn qui réclame une meilleure « lisibilité sur l’utilisation du fonds d’indemnisation des propriétaires », doté de 37 millions d’euros et géré par le ministère de l’Intérieur.