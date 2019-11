Fausses désignations : Plus 200 contraventions pour des infractions qu'il n'a pas commises

Un automobiliste qui a perdu son permis de conduire en 2017 a depuis été désigné responsable de plus de 200 infractions commises au volant de 150 véhicules différents. En réalité, il a été victime de fausses désignations auprès du service de l'Antai (Agence nationale de traitement automatisé des infractions). Le total des amendes majorées s'élève à 51700 euros.

Un automobiliste a reçu plus de 200 contraventions en trois ans concernant des infractions qu'il n'aurait pas commises, rapporte BFMTVce mardi. Cette collection de PV aurait été amassée au volant de 150 véhicules différents. L'homme aurait en réalité été victime de fausses désignations sur le site de l'Antai (Agence nationale de traitement automatisé des infractions). C'est de cette manière que l'on peut payer ou contester ses contraventions routières en désignant un autre automobiliste.

Son avocat est formel : « Mon client est bien titulaire du permis mais, ironiquement, n'a jamais possédé de véhicule. Les incohérences de temps et de lieu (...) permettent de prouver assez simplement qu'il n'est pas l'auteur des faits. »

Un total de 51700 euros

En 2017, l'automobiliste a perdu son permis de conduire. Souvent en déplacement à l'étranger, il n'a jamais reçu d'avis de contravention, ni de majoration. C'est après avoir été prélevé sur son salaire par l'administration fiscale qu'il s'est aperçu qu'il avait été faussement désigné comme étant le responsable de nombreuses infractions. Au total, on lui réclame 51700 euros.

Son numéro de permis a ainsi été réutilisé pour des fausses désignations. Une pratique de plus en plus courante. Le permis de conduire avait pourtant bien été déclaré volé. Mais il n'y a pas d'échanges d'information entre le centre national de traitement des infractions routières de Rennes et les services en charge du permis de conduire. L'automobiliste souhaite maintenant « se constituer partie civile pour réclamer des dommages et intérêts ».