Faites vérifier votre logement neuf lors de sa livraison pour détecter d’éventuelles malfaçons

Pour un particulier qui achète son logement neuf sur plan, recourir à un assistant à maître d’ouvrage peut être sécurisant.

« Testez les volets roulants électriques », demande Jérôme Breil, assistant à maître d’ouvrage de la société Iquality qui vient vérifier s’il y a des malfaçons , des vices de construction ou des erreurs de finition lors de la livraison d’un appartement de 62m² à Clichy, dans les Hauts-de-Seine (92), dans une nouvelle résidence de 550 logements, afin de les notifier au promoteur Altarea-Cogedim. Des volets roulants qui ne fonctionnent pas, des menuiseries extérieures défaillantes ou de la peinture mal appliquée, tels sont les défauts les plus courants lors de la livraison de logements neufs.

Jérôme Breil assiste ici Jeanne*, qui devient propriétaire pour la première fois avec son compagnon. Elle a acheté ce logement neuf sur plan et souhaite vérifier l’état de son bien. « Un collègue m’avait mise en garde en m’indiquant que ses parents s’étaient fait avoir lors de la livraison de leur logement neuf. La pression de l’eau de la douche ne fonctionnait pas », explique Jeanne. Son collègue lui conseille donc de passer par un assistant à maître d’ouvrage lors de la réception de son bien afin d’éviter de s’apercevoir de malfaçons plusieurs semaines ou mois plus tard. « S’il y a un problème avec la pression de l’eau, le propriétaire peut compter sur la garantie qui dure 2 ans », tente de rassurer Isabelle Cesari, une experte indépendante qui fait visiter les lieux à Jeanne pour Cogedim.

Un degré de tolérance

Aujourd’hui, Jeanne a de la chance. Hormis une rayure sur la fenêtre du séjour, visible à 1 mètre 50 du vitrage, quelques impacts sur le parquet , une fermeture de la porte des toilettes difficile, quelques dalles qui bougent sur le balcon et un joint d’étanchéité manquant sur une des fenêtres, le logement est impeccable. Les cloisons et les volumes de son appartement ont été contrôlés et correspondent à la fiche technique. Les quelques défauts identifiés sont immédiatement corrigés. D’autres défauts n’auraient pas forcément été rectifiés. « Certains défauts relevés par les acquéreurs lors de la réception de leur logement peuvent être considérés comme non recevables au motif qu’ils rentrent dans le cadre des tolérances d’aspect ou de dimension des différents ouvrages. Par exemple un vitrage se réceptionne à 1,50 mètre sans rayonnement direct. Si l’acheteur constate une rayure, nous allons voir dans quelles conditions celle-ci a été vue et dans ce cas soit l’inscrire en réserve de réception, soit la refuser car elle rentre dans le cadre des tolérances car elle n’est visible qu’au soleil », souligne Jérôme Breil.

Les particuliers ne sont pas les seuls à recourir à l’expertise des assistants à maître d’ouvrage. « Les promoteurs font de plus en plus appel à des prestataires extérieurs pour les aider à livrer leurs bâtiments. Ils n’ont pas toujours les effectifs en interne pour assurer ces missions chronophages. De plus, le fait d’avoir un œil neuf et impartial rassure d’une part l’acquéreur et de l’autre permet de déceler des détails qui n’auraient pas été vus lors des différentes visites de chantier effectuées par la maîtrise d’ouvrage », résume Jérôme Breil qui compare son métier à celui d’un relecteur qui revoie une copie. « Les immeubles neufs sont créés par des hommes et non par des machines, il est normal que tout ne soit pas toujours parfait et qu’il y ait quelques défauts à revoir », justifie-t-il. Une expertise qui a un coût toutefois: environ 550 euros HT la journée pour un promoteur et de 350 euros à 650 voire 700 euros la visite pour un particulier, le tarif variant selon les assistants à maîtrise d’ouvrage.

*Le prénom a été changé