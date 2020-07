Faire un don : mode d'emploi

(Crédits photo : Adobe Stock - )

La France compte environ 5,5 millions de foyers fiscaux donateurs qui soutiennent l'aide et la protection à l'enfance, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, la recherche médicale, et bien d'autres causes. Vous souhaitez vous aussi donner pour une cause qui vous est chère ? Découvrez dans cet article comment vous y prendre pour effectuer un don, être certain qu'il ira à la cause que vous souhaitez soutenir et bénéficier de votre réduction d'impôt.

Quelles sont les différentes formes de don ?

La transformation numérique a aussi touché le secteur de la générosité et il existe désormais de très nombreux moyens de donner en ligne. Ainsi, l'immense majorité des organisations sans but lucratif en Europe ont un site web, à partir duquel il est parfois possible d'effectuer un don en ligne. Les réseaux sociaux sont aussi devenus de véritables acteurs de la générosité. Facebook Donate a ainsi récolté plus de 2 milliards d'euros dans le monde depuis sa création. Enfin, le crowdfunding de dons est l'une des branches majeures du financement participatif. De très nombreuses plateformes participatives comme Ulule, Kisskissbankbank ou encore Leetchi ou Le pot commun permettent de soutenir un projet qui vous tient à cœur. Sachez tout de même que ces plateformes participatives prélèvent en frais une partie de la somme que vous verserez. Ces plateformes peuvent servir à financer une TPE ou bien une cause humanitaire ou la recherche contre une maladie. Ainsi, durant le confinement, plusieurs plateformes participatives ont lancé don-coronavirus.org, un site rassemblant plus de 150 collectes d'urgence consacrées à l'aide aux soignants, à l'aide aux publics fragiles et au soutien à la vie quotidienne et sociale.

Bien sûr, il est aussi possible de faire un don par courrier, à la suite d'une sollicitation ou de votre propre chef. Le don pourra prendre la forme d'un chèque, d'un virement ponctuel ou régulier et concerner associations, fondations, et autres organismes.

Comment être sûr que son don ira bien à la cause qui vous tient à cœur ?

Il y a peu de chances que le don que vous avez réalisé de votre propre chef tombe entre de mauvaises mains. En revanche, dans le cas d'une réponse à un appel au don, il conviendra d'être beaucoup plus vigilant, notamment en ce qui concerne les campagnes relayées sur les réseaux sociaux. Il se peut en effet qu'il s'agisse d'une arnaque et que les fonds ainsi récoltés ne soient pas du tout affectés à la cause défendue mais finisse dans la poche du ou des escrocs qui ont monté de toutes pièces cette campagne. Attention aussi aux cagnottes qui peuvent servir à récupérer vos coordonnées personnelles et bancaires.

Il conviendra donc de toujours vérifier avec attention qui est le créateur de la cagnotte, le descriptif accompagnant celle-ci (éventuelles fautes d'orthographe et de français) mais aussi l'url de la page sur laquelle a lieu le paiement qui doit absolument commencer par « https » et non « http », gage d'une connexion sécurisée.

Enfin, nous vous conseillons de privilégier le don à des organismes en direct (via leur site web par exemple). Si vous souhaitez participer à une cagnotte, privilégiez celles qui sont hébergées sur des plateformes de financement participatif connues et reconnues, disposant de personnel formé à la lutte contre les fraudes et immatriculées auprès de l'Orias, un organisme dépendant de la Direction Générale du Trésor.

Comment défiscaliser ses dons ?

Il est possible de défiscaliser certains dons. Ainsi, les organismes d'intérêt général (notamment les associations ou fondations reconnues d'utilité publique) permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt de 66 % du total des versements dans la limite de 20 % du revenu imposable du foyer fiscal. Pour bénéficier de la réduction d'impôt, il conviendra de reporter le montant total de votre don sur la case 7 UF de la déclaration 2042 RICI (Réduction d'impôt Crédit d'Impôt).

Les organismes d'aide aux personnes en difficulté comme la Croix Rouge, le Secours catholique ou le Secours populaire par exemple, permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt de 75 % du total des versements, dans la limite d'un montant revalorisé chaque année (qui est de 552€ pour 2020). La fraction au-dessus de ce plafond bénéficie d'une réduction d'impôt de 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable. L'éventuel excédent peut être reporté sur les 5 années suivantes.

Pour bénéficier de la réduction d'impôt, il conviendra de reporter le montant total de votre don sur la case 7 UD de la déclaration 2042 RICI (Réduction d'impôt Crédit d'Impôt).

Attention, gardez bien les reçus fiscaux des organismes à qui vous avez fait un don durant 3 ans. Il faudra les présenter lors d'un éventuel contrôle fiscal.