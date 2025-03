Factures d'énergie : le record inquiétant du nombre d'interventions pour impayés en 2024

Le rapport 2025 du médiateur de l'énergie est alarmant. ( Crédits photo: © Gautierbzh - stock.adobe.com)

1,2 million : voici le nombre d'interventions pour impayés recensées par le Médiateur de l'énergie en 2024. Un chiffre record qui atteste des difficultés financières d'un nombre croissant de Français.

Vous rencontrez des difficultés à payer vos factures d'électricité ou de gaz ? Vous êtes loin d'être les seuls. La situation n'a d'ailleurs jamais été aussi critique à en croire les chiffres publiés par le Médiateur de l'énergie. En 2024, 1,2 million d'interventions pour impayés ont ainsi été réalisées auprès des ménages français. Retour sur ces données, sur leur évolution et sur les solutions envisageables pour remédier à une telle situation.

Un nombre d'interventions pour impayés en hausse de 24 % en 2024

Le Médiateur national de l'énergie est une autorité publique indépendante dont la mission est de réguler les relations entre les fournisseurs d'énergie et les particuliers. Elle a notamment pour rôle d'informer les consommateurs sur leurs droits et de leur proposer des solutions amiables lorsqu'ils sont confrontés à un litige avec une entreprise du secteur de l'énergie. Chaque année, le Médiateur publie également le nombre d'interventions réalisées et, en 2024, les chiffres sont alarmants.

Ainsi, l'an passé, ce sont plus de 1,2 million d'interventions pour impayés qui ont été effectuées. Par rapport à 2023, année où la barre symbolique du million d'interventions avait déjà été franchie, cela représente une hausse de 24 %. Des données qui concernent à la fois l'électricité et le gaz, et qui ne sont pas sans conséquences. En effet, ces interventions découlent sur une réduction de la puissance électrique, voire des coupures d'électricité ou de gaz.

Une situation qui alarme le Médiateur national de l'énergie

"La hausse de 24 % du nombre d'interventions pour impayés en 2024 montre une dégradation de la situation financière des consommateurs d'énergie" souligne le médiateur national de l'énergie, Olivier Challan Belval. Résultat : 937 000 d'entre eux ont été confrontés à une limitation de puissance en électricité, et 309 000 ont même dû faire face à une coupure d'électricité ou de gaz au cours de l'année écoulée.

Le dernier baromètre du Médiateur de l'énergie montrait d'ailleurs déjà l'inquiétude des Français vis-à-vis du paiement de leur facture d'énergie. Trois personnes interrogées sur quatre avaient ainsi "restreint leur chauffage pour limiter leurs factures". Pire encore : 30 % des sondés avaient déclaré "avoir souffert du froid dans leur logement". Au total, 85 % des foyers interrogés avaient estimé être "préoccupés par le montant de leurs factures d'énergie".

Quelles solutions face aux difficultés financières des consommateurs d'énergie ?

Pour Olivier Challan Belval, couper l'électricité ou le gaz à un foyer qui ne parvient plus à faire face à ses factures d'énergie n'est pas une solution. "Je tiens également à rappeler mon opposition par principe aux coupures d'électricité pour impayé, car il s'agit d'un produit de première nécessité. Je propose que soit toujours garantie pour tous une fourniture minimum d'électricité toute l'année" a tenu à rappeler le médiateur national de l'énergie. Pour lui, la solution aux problématiques des consommateurs d'électricité et de gaz doit passer par un soutien financier plus simple et plus important.

En plus d'une "augmentation du montant du chèque énergie", le Médiateur de l'énergie souhaite que l'attribution de cette aide financière soit à nouveau entièrement automatisée : "Il me parait essentiel que le mécanisme d'attribution du chèque énergie, qui n'est plus complètement automatique depuis 2024, soit de nouveau entièrement automatisé". La question de la rénovation énergétique, centrale pour réduire les dépenses énergétiques des foyers à long terme, est également capitale : "il faut poursuivre les efforts de rénovation énergétique et renforcer les mesures visant à faire disparaître les passoires énergétiques".