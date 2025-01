Factures d'énergie : 3 questions sur les offres d'électricité et de gaz à prix fixes

Connaissez-vous la différences entre les offres d'énergie à prix fixe et celles à prix variable ? ( Crédits photo: © Iryna - stock.adobe.com)

Les offres d'électricité et de gaz à prix fixes ont de quoi séduire les particuliers qui cherchent à mieux maîtriser et anticiper leurs dépenses. Mais ces contrats ont des particularités dont-il faut tenir compte.

Vous envisagez de changer d'offre d'électricité ou de gaz pour une formule à prix fixe ? Vous avez déjà franchi le pas ? La promesse de payer son énergie au même prix pendant une, deux ou trois années est particulièrement attirante. Mais les prix pratiqués sont-ils véritablement gelés ? Et les réductions annoncées sont-elles vraiment au rendez-vous ? Découvrez les subtilités à prendre en compte pour pleinement profiter d'une offre d'électricité ou de gaz à prix fixe.

Question n° 1 : les prix de l'énergie sont-ils vraiment bloqués ?

Au cours des dernières années, les tarifs pratiqués sur les marchés de l'énergie ont connu une véritable envolée. Dès lors, rien d'étonnant à ce que certains consommateurs cherchent à se protéger d'une hausse trop brutale de leur facture d'électricité ou de gaz. Affichant la promesse d'un prix bloqué pendant un, deux ou trois ans, les contrats à prix fixes de certains fournisseurs d'énergie semblent ainsi particulièrement protecteurs… à condition de bien en comprendre le fonctionnement.

En réalité, souscrire à une offre à prix fixe ne permet pas de s'assurer de payer toujours la même facture d'électricité ou de gaz. En effet, en règle générale, seul le prix du KWh, c'est-à-dire la part fourniture, est fixe. Parfois, le montant de l'abonnement est également gelé. Mais, dans la quasi-totalité des cas, les hausses de taxes, à l'image de la TVA, de l'accise sur l'électricité ou le gaz et de la Contribution tarifaire d'acheminement (CTA) sont répercutées sur la facture finale du consommateur.

Au cours du mois de novembre 2024, par exemple, les particuliers consommant de l'électricité ont vu leur facture augmenter de 1 % sous l'effet de la hausse du Tarif d'utilisation des réseaux publics (TURPE). Côté gaz, une augmentation conséquente a par ailleurs concerné la grande majorité des abonnés au cours du mois de juillet dernier.

Question n° 2 : les réductions annoncées sont-elles réalistes ?

Pour vous convaincre de devenir clients, les fournisseurs d'électricité et gaz mettent fréquemment en avant des économies pouvant aller jusqu'à 20 ou 30 % du tarif réglementé de vente ou du montant de votre facture. Mais attention : ces données sont parfois plus complexes à comprendre qu'il n'y paraît. En effet, elles peuvent concerner uniquement le prix du KWh. Il est alors important de bien prendre en compte le montant de l'abonnement afin d'effectuer une comparaison réaliste des prix pratiqués.

Dans la plupart des cas, les réductions annoncées sont également entendues hors taxes, et non toutes taxes comprises. Par ailleurs, à compter du mois de février 2025, le tarif réglementé de vente de l'électricité va baisser de 14 %. Revenir à une offre au TRV pourrait alors vous permettre de faire de belles économies, et ce même si vous profitez pour le moment d'une offre à prix fixe sur une ou plusieurs années.

Question n° 3 : peut-on changer de fournisseur d'énergie à tout moment ?

Les offres d'énergie à prix fixes sont généralement proposées sur une durée allant de un à trois ans. Mais attention : cela ne signifie pas pour autant que vous devrez conserver ce contrat pendant toute cette durée. En effet, les consommateurs sont libres de changer de fournisseur d'énergie à tout moment, sans avoir à patienter jusqu'à la fin de la période de gel du prix de l'électricité ou du gaz.

Bon à savoir : un mois avant la fin de la durée de blocage des prix annoncée, le fournisseur d'énergie est tenu de faire parvenir la nouvelle grille tarifaire en vigueur à ses clients.