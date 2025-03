Extension d’une maison: un choix patrimonial payant?

Au lieu de déménager, pourquoi ne pas agrandir votre maison? C’est une solution gagnante pour gagner en espace, augmenter la valeur de votre bien et éviter les frais d’un nouvel achat.

Sommaire:

Les 3 avantages pratiques et financiers d’une extension de maison

Les différents types d’extension pour agrandir votre maison

Comment gagner des mètres carrés supplémentaires à moindre coût?

Les 3 avantages pratiques et financiers d’une extension de maison

Par l’extension de votre bien immobilier, vous adaptez votre logement à vos besoins: avoir une chambre supplémentaire car votre famille s’agrandit, aménager un bureau pour télétravailler… Vous disposez de multiples options pour créer un nouvel espace entièrement personnalisable.

L’ajout d’une extension peut augmenter la valeur marchande de votre bien immobilier de manière significative. Les extensions bien conçues et réalisées dans des matériaux de qualité constituent un atout majeur sur le marché, en particulier dans les zones tendues où l’espace est très recherché. Cet investissement stratégique permet de valoriser votre patrimoine immobilier et maximise vos opportunités de réaliser une plus-value.

Conserver votre bien immobilier plutôt que de le vendre vous évite de souscrire un nouveau crédit immobilier voire de recourir au prêt relais. C’est particulièrement intéressant quand vous avez acheté à une période où les taux étaient bas. En effet, un nouveau crédit pourrait coûter bien plus cher. En outre, cela vous permet d’économiser sur les différents frais occasionnés par un achat immobilier: frais d’agence (4% à 5% en moyenne), frais de notaire (7% à 8% du prix du bien dans l’ancien), frais de déménagement…

Les différents types d’extension pour agrandir votre maison

Le choix de votre extension immobilière s’effectue en fonction de vos besoins, des caractéristiques techniques du bien, des obligations locales en matière d’urbanisme et de la surface constructible. Il peut s’agir de:

La surélévation: elle permet d’ajouter un étage supplémentaire à votre maison. Cette option est avantageuse si la surface au sol est réduite, mais l’habitation doit disposer d’une structure solide.

L’extension horizontale: cette option consiste à étendre la surface au sol pour agrandir ou ajouter une pièce. Elle est moins intrusive que la surélévation car elle ne modifie pas la structure de la construction. C’est une solution flexible, adaptable à vos besoins.

La véranda: elle apporte de la luminosité tout en ajoutant une dimension esthétique à votre bien. La véranda n’est pas comptabilisée dans la surface habitable de la maison.

L’aménagement des combles: cette solution est économique. Elle vous permet d’augmenter la surface habitable de votre maison à moindre coût. Il ne s’agit pas d’une extension à proprement parler mais d’un agrandissement.

Comment gagner des mètres carrés supplémentaires à moindre coût?

Le prix d’une extension immobilière dépend de différents facteurs comme:

La nature et la localisation du terrain,

La surface de l’extension,

L’usage de l’extension (salon, cuisine…),

Les matériaux utilisés.

Selon le groupe Hexaom spécialisé dans la construction et la rénovation, les prix varient globalement de 2000 à 4000 euros le mètre carré pour des projets entre 20 et 50 mètres carrés. Plus la surface est petite, plus le prix au mètre carré est élevé. Le coût moyen est compris entre:

1800 et 3000 euros le mètre carré pour une ossature bois,

2500 et 4500 euros le mètre carré pour une construction en parpaings,

2500 et 3000 euros pour une ossature métallique.

D’après Loïc Vandromme, directeur général du groupe Hexaom, construire une extension est souvent une opération rentable car dans de nombreuses régions le prix de vente au mètre carré dépasse celui du coût de réalisation des travaux. Dans ce cas, vous pouvez espérer faire une plus-value à la revente. Celle-ci peut même amortir votre investissement.

Pour savoir s’il est plus intéressant d’acheter ou d’agrandir votre maison, vous devez donc comparer les tarifs des travaux avec le prix de l’achat au mètre carré dans votre secteur, en fonction du type de bien recherché. Pour une estimation précise, il convient d’inclure les frais liés à la vente de votre logement et à l’achat d’un nouveau bien (frais d’agence, frais de notaire). Par ailleurs, il est important de noter qu’un agrandissement ou une surélévation peut avoir une incidence sur vos impôts fonciers.