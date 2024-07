Expatriation des retraités : le top 5 des pays qui proposent les meilleurs conditions fiscales

La Malaisie exonère les retraités d'impôt sur le revenu à vie sous certaines conditions. (illustration) (Pixabay / Peggy_Marco)

Vivre sa retraite à l'étranger peut présenter des avantages non négligeables. Certains pays offrent à la fois un climat agréable, un coût de la vie plus faible qu’en France, et des avantages fiscaux. Ainsi, malgré certaines contraintes notamment administratives, plus d’un million de retraités français ont déjà choisi l'expatriation pour leurs vieux jours. Voici les cinq pays qui proposent les meilleures conditions fiscales, selon Capital .

Tout d’abord, pas forcément besoin de quitter l’Union européenne pour profiter d’une expatriation avantageuse. Parmi les pays qui ont signé une convention fiscale avec la France pour éviter la double imposition, on retrouve ainsi le Portugal avec un taux d’impôt sur le revenu fixé à seulement 10 % pendant 10 ans, ou encore la Grèce, avec cette fois un taux encore plus attractif de 7 % pendant 15 ans. Destinée moins prisée, la Bulgarie propose quant à elle un taux d’imposition de 10 % à vie, pour un coût de la vie 30 % inférieur à celui de l’Hexagone.

Les retraités exonérés d'impôt sur le revenu en Malaisie

Hors Union européenne, des conventions fiscales existent aussi. Des pays comme la Tunisie et le Maroc s'avèrent ainsi particulièrement intéressants. En plus d’offrir un taux d’imposition à vie de seulement 5 à 10 %, ces États font partie de ceux ayant également signé une convention de santé avec la France, ce qui permet d’être plus facilement couvert. Le coût de la vie y est entre 30 et 40 % plus faible que dans l’Hexagone.

Enfin, pour ceux qui voudraient partir encore plus loin, la Malaisie offre un taux d’imposition de 0 % à vie, à condition de toucher une pension mensuelle supérieure à 2 100 euros ou de déposer dans une banque locale au moins 33 000 euros de capitaux. Là, toutefois, les démarches d’expatriation sont largement plus importantes et coûteuses. À noter que dans tous les cas, les prélèvements sociaux sur les pensions des retraités expatriés sont limités à 3,2 % sur la pension de base et à 4,2 % sur la complémentaire, contre environ 10 % en France.