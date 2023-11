Et voici une version modernisée de la yourte dessinée par des architectes

En s’inspirant du modèle traditionnel, une équipe d’architectes kazakhs propose une version répondant aux enjeux écologiques actuels et offrant une plus grande autonomie.

Un coup de neuf sur la yourte tout en respectant les éléments qui font le succès de cet habitat nomade. C’est le défi qu’a tenté de relever l’équipe kazakhe de Nurgissa Architects qui connaît bien ce type d’habitat mais souhaite l’adapter au mode de vie et aux défis actuels. La nouvelle version revisite aussi bien le traitement de l’espace intérieur que les matériaux et le mode de construction de la yourte. On retrouve la silhouette générale de cette tente des steppes et sa surface habitable autour de 25 m². En revanche, exit le poêle central servant au chauffage et à la cuisine.

La yourte 2023 mise sur une grande modularité notamment avec des meubles multi-usages. Les lits et les armoires transformables permettent diverses configurations: jour, nuit, travail, réception d’amis... Mais le gros du travail a été effectué sur la structure même de la yourte. L’habitation hexagonale est réalisée avec des segments de bois lamellé-collé qui s’encastrent les uns dans les autres pour faciliter le montage et le transport.

Protection thermique

Le matériau contient une couche de fibres de basalte pour faire office de protection thermique et il est possible d’opter pour des segments opaques en bois ou translucide selon la saison ou le moment de la journée. Enfin, la yourte est prévue pour être coiffée de panneaux photovoltaïques souples capables de produire 1 kW d’énergie par heure et par m², soit 5,3 kW dans cette configuration. L’énergie générée est stockée dans des batteries destinées à du chauffage et aux appareils électroménagers.

Le concept a également été prévu pour permettre une certaine autonomie en eau. Le plancher intègre des réserves d’eau douce et stocke les eaux usées avec un système biologique autonome pour le traitement de ces eaux grises. Une approche dans l’air du temps pour permettre d’intégrer son habitat en douceur dans l’environnement sans laisser de traces. Et surtout, de vivre de manière autonome dans le paysage que l’on a choisi.