Et si on réduisait de moitié le loyer des passoires thermiques?

Une très forte réduction des loyers des passoires thermiques plutôt qu’interdire directement leur mise en location. C’est la proposition choc du président de la Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers.

Il n’y aura pas de report de l’interdiction de louer les passoires thermiques. Bruno Le Maire avait pourtant laissé espérer un assouplissement du calendrier avant de rétropédaler , la semaine dernière. Alors que les pires passoires thermiques sont interdites à la location depuis janvier 2023, l’ensemble des passoires thermiques classées G seront bien interdites à la location en janvier 2025 et les logements classés F en 2028. Plusieurs centaines de milliers de logements risquent ainsi d’être sortis du parc dans moins de deux ans.

Conscient que l’on ne touchera pas au calendrier, Yannick Ainouche, président de la Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers de la Fnaim, interpelle le président de la République. Il propose une transition en douceur au lieu d’une interdiction brutale. « Plutôt que d’interdire purement et simplement des logements à la location, en courant le risque de voir des familles entières privées d’un toit, ne serait-il pas préférable d’envisager une étape transitoire? », suggère Yannick Ainouche. Il propose de ne pas retirer du marché locatif les passoires classées G en 2025 et les F en 2028 mais de les louer avec un loyer diminué de moitié. Ce qui serait déjà une forme de sanction mais moins abrupte qu’une interdiction du jour au lendemain.

Ne pas perdre ses revenus locatifs tout de suite

Une décote suffisamment contraignante pour inciter les bailleurs à rénover leur bien tout en évitant le retrait massif des passoires énergétiques du marché. Cela permettra aux propriétaires de continuer à percevoir un loyer, sans perdre une source de revenus de manière aussi radicale. Le loyer des logements énergivores est déjà gelé depuis le 24 août , c’est-à-dire que les propriétaires ne peuvent plus les augmenter. Mais là, il s’agirait d’une diminution de 50%.

Cette décote laissera également un peu plus de temps aux artisans du bâtiment, aux banques et aux professionnels de l’immobilier pour effectuer cette transition en douceur. La période transitoire pourrait en effet durer une année environ. « Bien sûr, symboliquement, une décote des loyers aussi sévère soit-elle, plutôt qu’une interdiction pure et simple, risque d’être interprétée comme un rétropédalage. Mais c’est aussi une décision de bon sens qui permet de mener cette transition plus sereinement, en désamorçant cette «bombe sociale» du logement », conclut le président de la Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers de la Fnaim. Un moyen de résoudre une partie de cette crise du logement qui ne cesse d’enfler?