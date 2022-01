Et si le logement se préoccupait vraiment de votre santé?

(Crédits photo : Unsplash - Hush Naidoo Jade Photography )

La crise sanitaire a rappelé aux Français que leur domicile était aussi et avant tout un cocon protecteur. Ils réalisent désormais dans leur très grande majorité que leur habitation a un impact sur leur santé, selon un récent sondage.

Du confort, une belle déco, de l'espace, c'est bien, mais quand on n'a pas la santé , cela ne vaut finalement pas grand-chose. Alors que la crise sanitaire a fait prendre conscience à tous, du temps que l'on pouvait passer entre ses quatre murs et qu'il était important de s'y sentir bien, le promoteur Cogedim a souhaité documenter ce lien entre logement et santé.

Au terme d'un sondage réalisé par Opinionway auprès de 2500 Français, il en résulte que pas moins de 80% d'entre eux affirment que leur logement a un impact majeur sur leur santé, aussi bien physique que mentale et sociale. «Bien avant la superficie, le prix ou la sécurité, l'amélioration de la santé dans le logement est la première raison qui pourrait inciter les Français à déménager, souligne Vincent Ego, directeur général Cogedim. De la même façon, un Français sur deux se dit prêt à payer plus cher pour avoir un logement plus sain.»

Dans le détail: pour 71% des sondés, la qualité du logement a un impact positif sur leur santé physique en général, sur leur sommeil (68%), leur santé respiratoire (67%) et sur leur résistance aux maladies (67%). Ils sont même 77% à estimer que la qualité du logement contribue à leur bien-être général, 68% qu'elle a également des répercussions favorables sur leur niveau de stress. Enfin, 79 des Français estiment que la qualité de leur logement est source d'une meilleure qualité de vie, 69% estimant même qu'elle a un effet positif sur les relations avec les autres.

Qualité de l'air

Quant aux éléments à suivre de près pour prétendre avoir un «logement bon pour la santé», c'est la «bonne qualité de l'air» qui est mise en avant (72%) ainsi que la nécessité d'avoir une bonne ventilation (43%), l'absence d'humidité (42%) sans oublier la présence d'espaces extérieurs (42%), le calme (40%) et une bonne isolation thermique (39%). Mais la partie est loin d'être gagnée car les Français identifient de nombreux freins à ce bien-être chez eux. En premier lieu, ils évoquent le fait d'avoir trop chaud en été (54% trop froid en hiver), 63% disent être dérangés par le bruit et 50% souffrent d'un manque de place. Et c'est bien pour cela que 41% des Français se déclarent prêts à déménager pour améliorer leur santé.

Le promoteur Cogedim a bien noté dans cette étude que les Français estiment (à 49%) que les professionnels de l'immobilier sont les premiers acteurs de l'amélioration de la santé dans le logement et que ces mêmes sondés sont prêts, dans les mêmes proportions à payer plus cher un logement sain (ils sont même 59% chez les 18-24 ans et 65% chez les télétravailleurs). Fort logiquement, la société s'est positionnée dès juin dernier sur 10 engagements censés garantir plus de bien-être et de santé (qualité de l'air, confort d'été, luminosité, isolation acoustique etc.).