Depuis le 3 janvier, l’Eonia a définitivement cédé la place à l'€STR sur le marché interbancaire en zone euro. Ce changement affecte aussi bien les transactions entre les banques que le quotidien des particuliers, puisque l’€STR permet de déterminer le taux d’intérêt de plusieurs produits bancaires. Décryptage.

Ester, le nouvel indice de référence monétaire de la BCE / iStock-ollo

Qu’est-ce que l’€STR ?

€STR – acronyme d’Euro Short-Term Rate ou « taux en euro à court terme » - est un taux d’intérêt interbancaire de référence, calculé par la Banque centrale européenne (BCE). Il remplace progressivement l’Eonia depuis le 2 octobre 2019. Ce dernier a définitivement été abandonné le 3 janvier 2022, faisant de l’€STR le taux de référence interbancaire du marché en zone euro. Pour rappel, le marché interbancaire permet aux établissements financiers de s’échanger des actifs financiers (prêts ou emprunts) de court terme. Ces échanges sont effectués au taux du marché interbancaire.

La méthodologie de calcul

Selon la méthodologie de la BCE, l’€STR est publié à 8 h, sur la base des transactions réalisées la veille, tous les jours d'ouverture de la plateforme de paiement de l'Eurosystème (Target 2). Cette dernière est ouverte du lundi au vendredi hors jours fériés. En pratique, l’€STR représente la moyenne de taux d'intérêt pondérée par le volume de transactions réalisées. Cette moyenne est directement calculée par la BCE sur la base des prêts interbancaires en euros supérieurs à 1 million d’euros (non garantis par des titres) contractés chaque jour par les établissements financiers. La BCE collecte les données relatives aux prêts auprès des banques et les classe par taux, du plus bas au plus élevé. Elle supprime ensuite de l’ensemble les quarts inférieurs et supérieurs du volume des emprunts et calcule le taux €STR sur les 50 % restants. Si les remontées statistiques du jour sont incomplètes, la BCE a recours à une méthode de calcul hybride dite « de secours ». Cette dernière est utilisée si le nombre de banques déclarantes est inférieur à 20 ou si cinq banques concentrent 75 % du volume des transactions quotidiennes sur le marché.

€STR vs Eonia

L’€STR se distingue de l’Eonia dans la mesure où il se fonde sur un panel bancaire plus complet. S’il est calculé quotidiennement, l’€STR est cependant publié à J+1 sur la base de données récoltées auprès de 52 banques – contre 28 pour l’Eonia –, réparties dans 10 pays – contre 6 pour le précédent indice de référence. Le calcul des contributions est par ailleurs désormais considéré par transaction et non plus par banque.

Pour les épargnants

Si l’€STR est nécessaire aux banques, dans la mesure où il leur permet de savoir ce qu’elles vont payer lorsqu’elles empruntent de l’argent, il revêt également une importance capitale pour les particuliers. En effet, les indices de référence, comme l'€STR sont utilisés pour fixer le taux d’intérêt d’un certain nombre de produits bancaires, comme les crédits, et de produits d’épargne, comme le Livret A. Depuis février 2021, l’€STR est l’indicateur de référence qui permet de déterminer le taux du Livret A et des autres livrets réglementés dont la rémunération est indexée sur celle du Livret A.