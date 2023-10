Dans un contexte de hausse des taux, de nombreux aspirants acheteurs reportent ou abandonnent leur projet. Faut-il pour autant renoncer à acheter un premier bien immobilier ?

Est-il encore intéressant d'acheter un logement ?-iStock-TkKurikawa

Acheter ou louer ?

Selon le dixième baromètre du courtier Meilleurtaux, publié début septembre, la location immobilière serait actuellement financièrement plus avantageuse que l’achat dans de nombreuses villes françaises. L’augmentation frénétique des taux de crédit cumulée à la hausse globale des prix de l’immobilier forment une partie de l’explication de ces données. En parallèle, les loyers, dont la marge d’augmentation reste restreinte, affichent une relative stabilité.

15 ans pour rentabiliser un achat

L’étude de MEILLEURTAUX couvre les 32 plus grandes communes de France en s’appuyant sur l’acquisition ou la location d’une habitation de 70 m². Selon l’analyse, la durée moyenne de rentabilisation d’une résidence principale en 2023 est de 15 ans et 6 mois. MEILLEURTAUX rappelle qu’elle était de 13 ans et 9 mois en 2022, de 5 ans et 8 mois en 2021 et d’un an et 9 mois en 2019. En marge cela, la détention moyenne d’une résidence principale se situe autour de 7 ans, soit un peu moins de la moitié de la durée de rentabilité actuelle. Certaines villes sortent cependant du lot, affichant une durée de rentabilité basse, et donc plus attractive. C’est le cas de Mulhouse (un an et 6 mois), Saint-Etienne (3 ans et 6 mois) ou Metz (6 ans et 6 mois), où les prix de l’immobilier ont baissé ces derniers mois alors que les loyers ont augmenté. Bien que la rentabilité ne soit pas nécessairement la priorité des ménages primo-accédants, elle reste cependant importante dans le cadre d’un achat sur le court terme, afin de limiter le nombre d’acquisitions sur le moyen terme et l’impact des frais associés. La faible durée de rétention s’explique en partie par l’évolution croissante des besoins en immobilier, les couples sans enfant étant historiquement largement représentés sur le marché des premiers achats.

Faut-il pour autant renoncer à acheter ?

Selon les professionnels, si l’acquisition d’un logement coûte actuellement plus chère qu’il y a quelques années, l’achat reste cependant une option financièrement plus intéressante que la location sur le long terme. Il offre notamment l’assurance de disposer d’un logement et de son capital associé lors de la revente. Concernant les taux, les experts rappellent que les acheteurs restent libres de renégocier leur crédit en cas de baisse significative des taux dans les prochaines années.