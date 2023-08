Escroquerie : un homme se fait arnaquer de 1 300 euros en faisant une réservation sur le site Booking

L'escroc aurait usurpé l'identité de l'hôtel sur le site d'hébergements en ligne. (Illustration) (Pixabay / Rostichep)

Victime d’une arnaque en faisant une réservation sur le site Booking, un habitant de Haute-Garonne a porté plainte mercredi 2 août 2023 après avoir perdu près de 1 300 euros. L'escroc avait usurpé l'identité de l'hôtel sur la plateforme d'hébergements en ligne.

Un homme de 46 ans vivant près de Toulouse (Haute-Garonne) a porté plainte mercredi 2 août 2023 après avoir été victime d'une arnaque sur le site Booking. D'après La Dépêche du Midi , l'escroc avait réussi à usurper l'identité de l'hôtel dans lequel la victime souhaiter loger pendant ses vacances à Majorque (Espagne).

Le quadragénaire, qui utilise pourtant cette plateforme de réservation d'hébergements en ligne « depuis une dizaine d'années » , explique comment il est tombé dans le panneau : « J'ai reçu un message de l'hôtel via Booking me disant que pour valider ma commande, il fallait que j'enregistre ma carte. » Ce qui ne lui semblait pas incohérent. La victime a donc rentré ses coordonnées bancaires et autorisé un virement d’environ 1 300 euros.

« Lanceur d'alerte »

Grâce à cela, le pirate informatique a pu récupérer l'argent et entrer en possession de ses données personnelles : nom, prénom, numéro de réservation… Furieux, l'internaute a porté plainte mercredi 2 août 2023 avant de demander un remboursement à Booking. Ce que la plateforme a d'abord refusé, expliquant qu’il avait lui-même autorisé le virement.

Très impacté par la situation, l'internaute a donc décidé de se positionner comme un « lanceur d’alerte » afin de dénoncer cette « faille de sécurité » et d'avertir les autres usagers de Booking. « Il ne s'agit pas d'une brèche des systèmes de Booking.com, mais d'une fraude coordonnée à l'encontre des clients et des partenaires » , a répondu la plateforme. Cette dernière a finalement accepté de rembourser totalement le quadragénaire pour le préjudice subi.