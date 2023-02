Escroquerie : il aurait empoché plus de 80 000 euros en prétendant vendre des voitures sur Leboncoin

Le suspect sera jugé en mai 2023 devant le tribunal judiciaire de Lille (Nord). Illustration. (Pixabay / fancycrave1)

Un homme est soupçonné d’avoir mené une vaste escroquerie sur Leboncoin et la plateforme de vente de Facebook. Se faisant passer pour un garagiste, il prétendait vendre des voitures et s’envolait ensuite avec l’acompte versé par les acheteurs. L’escroc présumé a été interpellé le 25 janvier et sera jugé au mois de mai. Au total, il aurait gagné près de 80 000 euros grâce à ce procédé.

Plus de 80 000 euros. C’est le montant du préjudice d’une vaste escroquerie menée sur des sites de vente en ligne, notamment Leboncoin, entre fin 2021 et 2022. L’homme soupçonné d’en être l’auteur a été interpellé le 25 janvier dernier en région parisienne après une enquête des policiers de la brigade financière de la Sûreté urbaine de Lille (Nord), rapporte La Voix du Nord .

Une trentaine de victimes en France

Le mis en cause se serait fait passer pour un garagiste sur Leboncoin ou encore sur le Market Place de Facebook. Il aurait publié plusieurs annonces sur ces plateformes, dont la plupart concernaient des ventes de véhicules. Il aurait ensuite demandé aux acheteurs de remplir un bon de commande et de verser un acompte pour confirmer leur réservation. Après s’être exécutés, ces derniers n’avaient plus aucune nouvelle du vendeur et voyaient leur argent s’envoler.

Selon La Voix du Nord , l’escroc présumé percevait les fonds sur des comptes bancaires piratés ou ouverts à l’étranger. Au total, une trentaine de victimes ont été recensées dans toute la France. Placé en garde à vue puis sous contrôle judiciaire, le suspect devra comparaître en mai prochain devant le tribunal judiciaire de Lille.