Escroquerie au faux propriétaire : comment repérer les messages des arnaqueurs et y réagir

Les cybercriminels se font passer pour le propriétaire d'un logement et réclament au locataire le versement urgent du loyer. (illustration) (Tookapic / Pixabay)

Si vous recevez un mail étrange d'une personne se présentant comme votre propriétaire, il s'agit peut-être en réalité d'une arnaque. Comme le rapporte la plateforme gouvernementale Cybermalveillance.gouv.fr , plusieurs vagues de mails frauduleux supposément envoyés par des bailleurs ont été rapportés depuis plus d'un an. Les escrocs incitent les destinataires des messages à leur virer de l'argent en faisant croire à un retard dans le règlement de votre loyer.

Une sensation d'urgence

Différents types d'accroches ont été signalés. Les faux propriétaires peuvent aussi bien évoquer un problème au niveau de leur comptabilité qu'un changement de coordonnées bancaires ou même directement une relance pour loyer impayé. Dans tous les cas, les escrocs insistent sur l'urgence de la situation afin de générer chez leur cible un stress censé faire céder plus facilement.

Plusieurs éléments sont cependant susceptibles de semer le doute sur la véracité des messages. Tout d'abord, l'adresse mail utilisée se présentera sûrement sous un format inhabituel, sans rapport apparent avec le propriétaire du logement. En lisant attentivement le mail, il peut apparaître qu'aucun détail personnel, comme l'adresse, le nom le montant du loyer, n'est précisé, à moins qu'il s'agisse d'une arnaque de haut vol. Enfin, les malfaiteurs demandent bien souvent de régler le loyer en coupons PCS, disponibles chez un buraliste, l'un des modes de paiement favoris des criminels en raison de son caractère intraçable.

Alerter de la réception d'un message

Si vous recevez ce message, il convient tout d'abord de ne pas payer et de ne pas répondre. En cas de doute, la démarche à privilégier consiste à contacter votre propriétaire via votre canal de discussion habituel et de lui demander s'il vous a bel et bien bien envoyé ce mail. S'il s'agit véritablement d'un message frauduleux, il est conseillé de le consigner sur Signal Spam et sur la plateforme dédiée du ministère de l’Intérieur, Pharos, afin d'aider les autorités à lutter contre ce phénomène.

S'il se trouve que vous avez versé de l'argent aux arnaqueurs, vous êtes victime d'une escroquerie au sens de l’article 313-1 du Code pénal. Ne supprimez pas les mails des escrocs, ils constitueront des preuves précieuses. Contactez immédiatement votre banque afin de l'alerter de cette opération frauduleuse car l'établissement aura peut-être le temps de bloquer la transaction. Si vous souhaitez être accompagné dans vos démarches, prenez contact avec l’association France Victimes, au 116 006 ou la plateforme Info Escroqueries au 0 805 805 817.